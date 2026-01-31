Libero logo
sabato 31 gennaio 2026
Sea Watch, sull'Ong cala la mannaia del governo. E Giorgia Linardi frigna

1' di lettura

Fermo amministrativo di 15 giorni e una sanzione di 7500 euro per la Sea Watch 5 che lo scorso 24 gennaio ha soccorso ben 18 migranti in acque internazionali. A rendere noto il provvedimento è la stessa Ong. "Le autorità italiane - ha spiegato Sea Watch - giustificano il fermo della nave sostenendo che la Ong si sia rifiutata di informare della sua operazione di soccorso la cosiddetta guardia costiera libica. Poco prima, tuttavia, queste stesse milizie avevano tentato di intimidire l'equipaggio della Sea-Watch 5 in acque internazionali e gli avevano ordinato di lasciare la zona. Un ordine infondato ai sensi del diritto internazionale sulla libertà di navigazione".

"Un altro attacco alla solidarietà in mare - ha spiegato Giorgia Linardi, la portavoce di Sea-Watch - Il nostro intervento ha prevenuto la possibile scomparsa in mare di altre 18 persone, nella settimana in cui il ciclone Harry ha provocato decine di morti e centinaia di dispersi. Non ci piegheremo all'imposizione di un coordinamento con la Libia che significherebbe rendersi complici di gravissimi crimini contro persone verso cui vige l'obbligo di soccorso. Siamo dalla parte giusta della storia - ha concluso la portavoce di Sea-Watch - e da lì non ci muoviamo".

