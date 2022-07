"La sai l'ultima di Berlusconi...", il nuovo podcast di Libero: dal 4 luglio gratis in edicola e online

04 luglio 2022 a

Un altro podcast gratuito per i nostri lettori. Dopo In 3 minuti di Alessandro Sallusti, arriva un'altra voce da ascoltare: Silvio Berlusconi. E, in perfetto stile Libero, ve la proponiamo con una rassegna delle sue barzellette più divertenti. Con La sai l'ultima di Berlusconi... Le migliori barzellette del Cavaliere, ogni lunedì a partire dal 4 luglio, i nostri lettori potranno farsi una risata, magari sotto l'ombrellone. Il racconto con sberleffo per l'ex premier è stato uno strumento retorico usato per attaccare ma anche per difendersi e a volte per spiegare in modo pratico il suo modo di vedere la politica e il mondo. Ascoltare il podcast sarà semplicissimo. Se il vostro smartphone (o tablet) ha un sistema operativo Android o iOS per Apple (iPhone e iPad), basterà attivare l'app "Fotocamera" e inquadrare il codice che vedrete sul quotidiano. Dopo qualche secondo comparirà un'icona su cui cliccare per far partire la clip. Il metodo migliore è quello di posizionarsi col cellulare o con il tablet a circa 30 cm dal riquadro con il codice, per poi avvicinarsi lentamente inquadrandolo del tutto. La notifica che vi permette di accedere al podcast si attiverà in circa 2-3 secondi. Nel caso in cui il vostro dispositivo non avesse l'attivazione automatica del Qr Code con la fotocamera, la soluzione migliore è quella di scaricare un'applicazione ad hoc. Una totalmente gratuita per Android è Qr&Barcode Scanner. La si trova a disposizione su Google Play Store. Su iPhone invece la trovate di default sul telefono e su "App store", il suo nome è "Codice Qr". La sai l'ultima di Berlusconi... lo troverete sulla prima pagina di Libero da lunedì oppure sul nostro sito o sulle piattaforme Amazon Music, Apple Podcast, Podcastory, Google Podcast, Spotify, Spreaker. Seguiteci.

Qui il link del podcast

