Simone Tonoli, in arte siw993, sul podio di Tik Tok. Ecco perché

Quello della Renault gialla. Lo chiamano così sui social, ma Simone Tonoli è ben altro. Influencer di auto, fortissimo su Titk Tok. Tanto che si piazza al secondo posto nella classifica “influencer Italia”. Qualche settimana fa è diventato virale il suo video contro gli aumenti della benzina, condivido da migliaia di automobilisti.

Ma Siw993, cosi lo conoscono su Tik Tok, resta comunque un personaggio misterioso perchè spesso nei video appare in outfit elegante e molti gli chiedono cosa faccia come lavoro. Lui lascia sempre un po’ di mistero. “Non posso vivere di passioni, ma vivo la mia passione”, dice Simone che è originario di Brescia. “Non ho mai detto il mio lavoro per privacy e alla fine è diventato un trend virale sui social”, continua. “Non sono mai stato figlio di papà, anzi. Ho sempre detto di non avere il padre e mia madre lavora in un supermercato. Non dirò mai che lavoro faccio, ma nulla di illegale”.

Su Tik Tok i suoi video vanno fortissimo. “Mi prendevano in giro per il motore della mia auto. Allora mi sono preso anche io in giro da solo. Ho scritto nella bio: “Sono quello della Clio gialla – anche se la mia auto è una Mercedes A35 AMG (di colore giallo). Molti appassionati di auto mi hanno copiato, sono un appassionato di Mercedes”, svela ancora.