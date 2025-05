Sondaggio Mentana, FdI resta il primo partito: ma c'è un balzo in avanti a sinistra

Giorgia Meloni resta prima per distacco. Ma le opposizioni recuperano - anche se di poco - terreno. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Enrico Mentana realizzato da Swg per il Tg La7. Fratelli d'Italia è ancora al comando. Ma cala leggermente dello 0,1% e si piazza così al 30,3%. Restando dalle parti del centrodestra, c'è da segnalare una piccola flessione per Lega e Forza Italia, entrambe dello 0,2%. Il partito guidato da Antonio Tajani si piazza così all'8,3&; il Carroccio, invece, all'8,4%.

Il centrosinistra, invece, dà segnali di vita. Il Partito democratico guadagna lo 0,1% e si attesta così al 22,5%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra cresce - dello 0,2% - e sale così al 6,7%. Ma il vero exploit è quello del Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte conquista lo 0,4% e sale così al 12,4%. Per quanto riguarda quei partiti considerati "minori", calano dello 0,2% Azione - al 3,3% - e Italia Viva - al 2,7% -, stabili +Europa - al 1,6% - e Noi Moderati - all'1% -, in aumento dello 0,2% Altre Liste. Sale del +1% il numero degli elettori che non si esprimono.