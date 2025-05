L'aria che tira, Gasparri spiana Parenzo: "Scaduto e scadente"

"Ma quale isolata?". Maurizio Gasparri, ospite de L'Aria Che Tira, smentisce la narrazione di sinistra che vede l'Italia guidata da Giorgia Meloni in un angolo. "Sabato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Roma il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un clima molto cordiale. Mentre alcuni sostenevano che l'Italia fosse isolata, il nostro Paese accoglieva il Segretario di Stato degli Stati Uniti. Successivamente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il nuovo cancelliere tedesco, Merz, già incontrato in precedenza da Tajani durante il Congresso del PPE a Valencia".

Ma non è tutto: "Ieri, infine, la Meloni ha incontrato il Vicepresidente americano, J.D. Vance, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Un momento, quindi, di grande rilevanza a Palazzo Chigi. Grazie a un'iniziativa promossa dalla Meloni e dal governo italiano, si è tenuto il primo confronto diretto tra Stati Uniti ed Europa sulla questione dei dazi. Vedremo come andrà a finire, ma intanto la Meloni è stata protagonista di un primo dialogo tra un leader europeo e Donald Trump. Cosa altro dovremmo fare? Schlein e Conte, al contrario, sembrano voler mandare soldati a combattere in Ucraina senza un mandato dell'ONU. Noi, invece, siamo per la pace".