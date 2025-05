Jannik Sinner ko, Panatta tombale: "Alcaraz? C'è poco da aggiungere"

Niente pessimismo, è solo questione di tempo. La sconfitta di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz non turba affatto Adriano Panatta, l'ultimo italiano a vincere al Foro Italico. Il trofeo, scherza l'ex capitano azzurro in Coppa Davis nel suo commento sul Corriere della Sera, "lo tengo in caldo per Sinner (...) ma sono convinto che il passaggio avverrà presto, perché Jannik lo merita. Il prossimo anno? Ci conto!".

Nella finale di domenica Alcaraz ha sì meritato e "complessivamente gli è stato superiore. Ma di poco. D’un niente, cosa che il punteggio non esprime compiutamente", sottolinea Panatta riguardo al 7-6 6-1, con Sinner che ha sprecato 2 set point nel primo parziale e quasi recuperato il tie-break compromesso.