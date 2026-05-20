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Il Primo ministro Modi regala le caramelle Melody a Meloni al suo arrivo a Roma

mercoledì 20 maggio 2026
Il Primo ministro Modi regala le caramelle Melody a Meloni al suo arrivo a Roma

1' di lettura

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 Un breve video pubblicato sui canali social immortala un momento tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, a margine degli incontri istituzionali. Nel filmato, girato in modalità selfie, Meloni mostra una confezione di caramelle al cioccolato di un noto marchio indiano ("Melody") ricevuta in dono dal leader di Nuova Delhi. "Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, delle ottime caramelle toffee", afferma la premier in inglese, prima che entrambi i capi di governo accennino a una risata condivisa pronunciando il nome del dolce.

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giorgia meloni
narendra modi

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