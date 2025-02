Emmanuel Macron, la pagliacciata: il video con cui si fa ridere dietro dal mondo intero

10 febbraio 2025

Ormai siamo alle pagliacciate. Emmanuel Macron, alla disperata ricerca di visibilità mediatica visto che la sua esperienza politica da leader europeo sembra ai titoli di coda tanto in Francia quanto a Bruxelles e dintorni, si butta sull'Intelligenza artificiale.

Il presidente francese gioca in casa, visto che al Grand Palais di Parigi si è aperto il Vertice sull'intelligenza artificiale. Una due giorni con leader politici e dell'industria tecnologica chiamati a riflettere sugli influssi e i riflessi dell'IA sui commerci, le relazioni e la società. Roba sera, serissima. Macron ha organizzato il summit in tandem con il primo ministro indiano Narendra Modi e l'obiettivo è ambizioso: la "mappatura" della governance dell'IA nel mondo e la promozione dell'idea di un'IA più etica e accessibile.

Davanti a ospiti di rilievo come il primo ministro uscente canadese Justin Trudeau e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance (in arrivo anche il vicepremier cinese Zhang Guoqing, il leader di OpenAI Sam Altman e quello di Google Sundar Pichai) Macron ha pensato bene, forse su spinta di qualche consigliere fidatissimo, di rendersi protagonista di una boutade: dopo aver annunciato in tv "109 miliardi di euro di investimenti nell'intelligenza artificiale nei prossimi anni", ha condiviso un video sui social in cui si trasforma grazie all'IA: diventa MacGyver, balla hit anni '80 e fa il rapper Nekfeu, mettendo in guardia su potenziali abusi e i rischi a cui si va incontro se non si regolamenta questa rivoluzione. Per ora, il rischio vero è di finire derisi,