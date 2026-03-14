Affari Tuoi, clamorosa rivolta di De Martino contro il Dottore: "Questo è troppo"

Siamo ancora qui, nello studio di Affari Tuoi. Il regno di Stefano De Martino, del Dottore e di Herbert Ballerina. Il game-show campionissimo in termini di share, il tempio dove si sfida la sorte a suon di pacchi. La puntata in questione, rigorosamente in onda su Rai 1, è quella di venerdì 13 marzo. Al centro della serata c’è Maria, tecnico di laboratorio di Sassari, ovviamente in rappresentanza della Sardegna, in gara accanto al compagno Marco, impiegato nel settore bancario. L’avvio è subito nel segno dell’ironia, perché la concorrente si presenta con grande sicurezza e De Martino punzecchia il Dottore: "Ma non sarà troppo?" Poi rincara, scherzando: "Annulliamo la partita?". Il conduttore parte forte anche al gioco, indovinando già al primo tiro la presenza di Gennarino: un colpo che vale 6mila euro per la coppia. "Com’è possibile, loro fanno agility dog e hanno trovato Gennarino", commenta stupito. A movimentare lo studio ci pensa Herbert Ballerina con una delle sue battute: "Ieri è andato a fuoco un centro estetico; si sono salvati per un pelo".

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Nella prima fase Maria perde solo i 100mila euro, mentre il primo assegno del Dottore, da 30mila euro, viene respinto senza troppi dubbi. Poco dopo, però, la partita si complica: saltano i 200mila euro, arriva la proposta di cambio e la concorrente si confronta anche con Lupo e Thanat, scegliendo infine di andare avanti. La decisione non paga, perché nei tre tiri successivi escono pure i 300mila euro. A quel punto De Martino si lascia andare: "Ho sbagliato tutto". E la serata si fa ancora più dura con l’eliminazione dei 75mila euro. Restano in piedi due rossi pesanti, 30mila e 50mila euro, ma due tiri favorevoli, da 1 euro e 200 euro, ridanno fiato alla coppia. Il nuovo assegno da 10mila euro non basta per fermarsi, così come quello successivo da 15mila euro.

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