Giorgia Meloni, minacce di morte sotto a un post di Giacomo Salvini: "Gravissimo"

"Gravissima la minaccia di morte rivolta al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apparsa sull'account X di un giornalista del Fatto Quotidiano". A dirlo, in una nota, è la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Elisabetta Gardini, che parla di "un episodio inaccettabile che impone una condanna ferma e senza ambiguità". Con lei altri esponenti di Fratelli d'Italia, come il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami.

"Le minacce di morte rivolte al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apparse sotto il post del giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, sono di una gravità inaudita e meritano la più ferma condanna. - dice Bignami - Purtroppo episodi come questo sono il risultato di un clima di odio e delegittimazione alimentato per troppo tempo da chi diffonde menzogne e fomenta un rancore personale e politico". Mentre Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera, esprime "solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le inaccettabili minacce di morte ricevute sotto il post del giornalista Giacomo Salvini che sono l'ennesimo, gravissimo segnale di un imbarbarimento del dibattito politico che non possiamo più tollerare".