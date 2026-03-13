Promozione Floris: quattro comizi anti-Meloni al costo di uno

A La7 hanno lanciato la promozione: paghi uno e prendi quattro. Quattro comizietti diversi in una sera, tutti contro Giorgia Meloni ovviamente. L’occasione ghiotta, si fa per dire, l’ha fornita DiMartedì, con Giovanni Floris che ha schierato gli opinion maker della sinistra. Alessandro Gassmann, Rocco Casalino, Pier Luigi Bersani ed Elly Schlein. L’ordine di credibilità lo decideranno i telespettatori. Curiosamente ma non troppo, dalla guerra alla giustizia le parole, i concetti e gli slogan si ripetono, quasi identici, con il passare dei minuti. Gassmann si dice «spaventato» e «convinto che una pessima pace sia sempre meglio di una buona guerra». Il vero pericolo però pare essere il referendum: «Sono andato a rileggermi abbastanza dettagliatamente la nostra meravigliosa Costituzione, invidiata e ammirata in tutto il mondo. Ci ha difeso per 80 anni, ora tocca a noi difenderla».

Alessandro Gassmann, "ora tocca a noi difenderla": l'ultimo delirio rosso a DiMartedì "Immagino che lo sto vivendo come la maggioranza di tutti noi, tutte le persone di buonsenso". Alessandro Gass...

Al suo fianco, in trincea, troverà Bersani: «Se vince il Sì tiran dritto, hanno fatto trenta e faranno trentuno. C’è anche una legge elettorale che va verso un meccanismo rispetto al quale l’antica legge-truffa è un cioccolatino al latte. Fanno il premierato, vanno verso Orban... Se vince il No, io non mi aspetto un cambio politico. C'è qualcosa di più, è un contropiede, vuol dire che cambia l’aria». E Trump? «Ha nel mirino l’Europa. Ci sta portando la guerra in casa. Ci sta mettendo in difficoltà economiche, introduce elementi disgregativi. E noi qui... Non sappiamo se andare a messa o stare a casa».

Bersani a DiMartedì, l'ultima menzogna: "Se vince il Sì tirano dritto, fino a Orban" "Oltre alla guerra, Donald Trump ha nel mirino l'Europa". Non ha dubbi, Pier Luigi Bersani, ospite di Giov...