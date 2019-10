Manovra, Antonio Maria Rinaldi a Coffee Break: "Cosa significa salvo intese". Uno scossone al governo

"Manovra salvo intese?". Antonio Maria Rinaldi, ospite di Coffee Break su La7 in collegamento da Strasburgo, commenta lapidariamente e con perfida ironia, da par suo, l'intensa notte di trattative (nient'affatto chiuse) nel governo: "Significa tutto e niente, potrà essere smontata dal Parlamento...", spiega l'economista euro-scettico eletto eurodeputato nelle liste della Lega.











In studio c'è il renziano Matteo Colaninno, che al contrario si dimostra forse un po' troppo ottimista: "È positivo non aver aumentato l'Iva, si poteva abolire Quota 100 per destinare le risorse alle famiglie". Forse a proprio questo alludeva Rinaldi quando parlava di "smontare in Parlamento". Con buona pace del premier Giuseppe Conte e di Luigi Di Maio, turbolenze in arrivo nella maggioranza.