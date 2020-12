Matteo Orfini contro la Lega: "Barricate contro la patrimoniale? Sono contro gli italiani, con la tassa guadagnano"

03 dicembre 2020

Davanti a cotanta capacità di ribaltare la realtà, ammettiamolo, c'è da inchinarsi. O forse no, dato che si tratta dei nostri risparmi. Resta il fatto che quanto detto da Matteo Orfini sia sbalorditivo, speciale. Da quanto è assurdo. In sintesi, il piddino, difendendo la patrimoniale che ha proposto, ha affermato che la Lega "è contro agli italiani" opponendosi alla rapina. E come fa a sostenerlo? Presto detto, così: "La Lega ha annunciato che farà le barricate contro questo emendamento. Cioè, la Lega fa le barricate contro un emendamento che consentirebbe di ridurre la pressione fiscale sulla maggioranza degli italiani - premette Orfini -. Noi non facciamo stime, le abbiamo lette. Alcuni commentatori hanno spiegato in questi giorni che quasi il 90% degli italiani risparmierebbero su quel che pagano di tasse con questo emendamento, mentre un 10-15% vedrebbe un aumento della propria tassazione". E si fa notare a Orfini come già si arrivi a un improbabile 115% totale: dunque, che dice? "Quindi - riprende l'ex presidente del Pd -, Lega e centrodestra faranno le barricate contro una norma che abbassa le tasse agli italiani. Dicendo il contrario, perché dicono bugie, ma facendo ciò che la destra fa in tutto il giorno: difendere gli interessi di pochi, scaricandone il costo su molti", conclude. Niente da dire: straordinaria capacità di ribaltare la realtà, come detto in premessa.