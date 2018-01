"L'accordo per l'assorbimento dei migranti viene cancellato". È Giorgia Meloni, su Twitter, a denunciare il gravissimo passo indietro di Francia prima e Germania ora sul tema immigrazione e profughi. Altro che intesa a tre con l'Italia, qua siamo ancora più soli di fronte all'emergenza. Le larghe intese a Berlino hanno partorito l'accordo tra Cdu e Spd sul tetto di 220mila migranti l'anno, che di fatto, come sottolinea anche il Giornale, rende nullo il Trattato di Lisbona che avrebbe dovuto in qualche modo alleviare la situazione dei due paesi più esposti agli sbarchi, Italia e Grecia. Ma ora la politica di redistribuzione dei migranti, già fatta poco e male, potrebbe venire seppellita una volta per tutte. La profezia della Meloni su Twitter è drammatica: "L'Italia - lancia l'allarme la leader di Fratelli d'Italia - rischia di diventare il campo profughi dell'Ue. Con #FDI al Governo: zero sbarchi, zero immigrazione irregolare e zero quote immigrati da ridistribuire".