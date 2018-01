In campagna elettorale si sa, le sparate dei politici tendono all'esagerazione più spudorata. Una gara che non conosce limiti, almeno a sentire l'ultima del segretario del Pd Matteo Renzi. Ai microfoni di Sky, riporta la Stampa, l'ex premier viene pungolato sulla popolarità sempre più in ascesa di Paolo Gentiloni, a differenza della sua ai minimi storici. Proprio lui, competitivo al midollo anche davanti a una Playstation, non deve viverla benissimo. Di sicuro però non lo ammette e prova a ribaltare puntando su un presunto tandem in accordo tra i due, perché: "se io cercassi di gentilonizzarmi o lui cercasse di renzizzarsi faremmo una frittata entrambi: abbiamo due caratteri profondamente diversi, due stili di lavoro, anche di guida del governo molto diversi, ma abbiamo, questa è la nostra forza, un grande legame. Si può essere del Pd senza litigare". Insomma Renzi non è per niente geloso: "Mai stato geloso. Io adoro ammirare le persone, non invidiare".