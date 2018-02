Matteo Renzi torna nella sua Toscana, prima a Siena, poi ad Arezzo. Lo fa dopo 5 anni con due incontri, a Siena, in un circolo appena fuori dalla città, e ad Arezzo in fiera. All'Arci di Sant'Andrea di Montecchio, dieci chilometri da Siena, ci sono circa 150 persone a al bar, nota il Fatto quotidiano c'è Francesco Bonifazi che si lamenta dei mancati versamenti di Pietro Grasso al Pd. In prima fila è invece seduto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. La fiera è lontana dalla sede di Mps. Renzi ne parla: "C'è stato un momento in cui ho temuto che Montepaschi non avesse più un futuro. Oggi si può fare polemiche su quello che è accaduto, ma è certo che la banca ha un futuro". E ringrazia il suo ministro: "C'è stata gente, Padoan in testa, che anziché stare a strillare ha pensato a risolvere il problema".

Poi Renzi si sposta ad Arezzo, dove c'è la sede di Banca Etruria. "Non abbiamo fatto sconti a nessuno su Etruria, basta guardare la realtà. La vera responsabilità è di chi non è riuscito ad intervenire per anni", dice il segretario Pd nel corso del suo intervento: "Chi ha sbagliato deve pagare, come a Vicenza e in tutti gli altri posti. Noi abbiamo salvato risparmiatori e correntisti, fare politica è prendersi delle responsabilità".