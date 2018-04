Eletti, insediati, pagati, ma di fatto in vacanza. Sono i Parlamentari che ce l'hanno fatta lo scorso 4 marzo. Entrati chi alla Camera, chi al Senato, di fatto dopo l'elezione dei due presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, sono da giorni e giorni a girarsi i pollici, in attesa che qualcosa si muova ai piani alti e si arrivi all'accordo per il governo. Ma, forse, "attesa" è un termine sbagliato. In realtà, mentre i leader stanno lavorando a una possibile maggioranza, i "peones" sono di fatto in ferie e sanno che ci stanno fino a dopo il 1 maggio. Perchè sanno bene, come tutti, che con le regionali previste per il 29 aprile in Friuli e Molise, nulla si muoverà sul fronte palazzo Chigi. Di fatto, per loro, questi sono due mesi retribuiti gratis. A chi è mai capitato nella vita reale?