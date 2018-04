"La questione fondamentale oggi è quella del lavoro, che la sinistra in questi anni ha fatto di tutto per svilire anziché difendere, tradendo la sua vocazione storica". ​Paolo Becchi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, disintegra il Pd. E dice: "Il silenzio di Luigi Marattin (presente in studio, ndr) è il sigillo che certifica la morte della sinistra".

