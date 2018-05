Una storia assurda. Peccato che sia vera. A sollevare il caso è Il Cittadino, ripreso da Giorgia Meloni su Facebook. Il punto è che un ospedale di Lodi ha imposto lo stop alle membrane di origine suina per le protesi e solo personale femminile per le pazienti musulmane. La leader di Fratelli d'Italia, così, punta il dito sul social: "È il delirante contenuto di un protocollo adottato dall'Ospedale di Lodi. A nome di Fratelli d’Italia presenterò oggi stesso, insieme a tutti i nostri parlamentari eletti in Lombardia, un'interrogazione urgente per bloccare questa follia. La sharia non sarà mai legge in Italia!", conclude la Meloni

