Giorgia Meloni, gli ultimi tre successi: gufi stecchiti

Prima la promozione da parte dell’arcigna agenzia di rating S&P. Poi i dati sui salari in crescita. Infine la certificazione che da quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro. È la realtà che si incarica, ancora una volta, di smentire la narrazione di Elly Schlein e Maurizio Landini. sono e sono noti, come per esempio il fatto che le retribuzioni degli italiani, taglieggiate dall’inflazione, sono ancora inferiori dell’8% rispetto a gennaio 2021. Epperò di sicuro l’Italia, sotto Meloni, va meglio di come andava quando a governare c’era la sinistra. E soprattutto sta correggendo alcuni squilibri, come bassi tassi di occupazione e stipendi al palo, che la caratterizzano da decenni. L’inversione di tendenza rivendicata dalla premier nel suo messaggio del 1° maggio è dunque nei fatti e nei numeri. Come quelli diffusi ieri dall’Istat, che si è incaricato di smentire, nemmeno 24 ore dopo, la segretaria dem. Che giovedì, al corteo per la Festa dei lavoratori, aveva tuonato: «Il governo continua a raccontare un Paese che non c’è».

È vero che i numeri snocciolati dall’istituto di statistica indicano a marzo una lieve flessione degli occupati (-0,1%, pari a 16mila unità), ma il bilancio rimane comunque positivo in termini tendenziali: rispetto a marzo del 2024, ci sono 450mila posti di lavoro in più (+1,9%). Il tasso di disoccupazione cresce un po’ (+0,1% a febbraio) e si attesta al 6%, ma rimane ai minimi da aprile 2007. E il precariato dilagante di cui si lagna il segretario della Cgil, Maurizio Landini? Beh, pure quello è in picchiata. Grazie agli incentivi per le assunzioni stabili e a quelli per le trasformazioni dei contratti a termine varati dal governo, in un annoi dipendenti con il posto fisso sono aumentati di 673mila, mentre i precari sono diminuiti di 269mila. E poi c’è da considerare il record storico di occupati toccato a febbraio, quando risultavano al lavoro 24 milioni e 323mila persone.