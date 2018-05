Un Vittorio Sgarbi durissimo contro Silvio Berlusconi: "Sono deputato di Forza Italia ancora per poco - afferma a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 -. Non posso stare nel partito di uno umiliato da Luigi Di Maio". Dunque, il critico d'arte aggiunge: "Sì, è tutto finito ormai. Cosa c'è di peggio al mondo di un governo M5s-Lega? Io andrò nel gruppo Misto e starò tranquillo. Ma ancora non dispero".

Dunque, Sgarbi ribadisce quanto scritto in una lettera aperta pubblicata ieri su Facebook: "La magistratura arresterà Berlusconi. Questi fanno Di Matteo ministro, Davigo alla Consulta e avremo un governo bellissimo...al Cavaliere diranno: vuoi andare ai domiciliari? Lo metteranno davanti a questa minaccia e lui sceglierà di andare ai domiciliari in Sardegna".

E quando ricordano a Sgarbi che a Salvini avranno garantito che non ci sarà alcun arresto, il critico d'arte risponde: "Arresteranno pure Salvini. Ma per aver fatto l'alleanza col M5s". Subito dopo, però, una parziale frenata. A domanda diretta - quindi lei lascerà Forza Italia? - Sgarbi risponde : "La prima volta che votano qualcosa del M5s me ne andrò al Misto".