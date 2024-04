Parenzo, il sit-in degli studenti pro-Palestina davanti a La7 per attaccarlo

26 aprile 2024 a

"Sono qui a lavoro dalle 8, mi sembra tutto sotto controllo". David Parenzo si collega con Andrea Pancani a Coffee Break, il programma che precede il suo L'aria che tira, e fa spallucce riguardo alla nuova, vergognosa aggressione (verbale) ai suoi danni avvenuta davanti alla sede di La7.

Intorno alle 8 del mattino i ragazzi e le ragazze delle organizzazioni studentesche Cambiare Rotta e Osa si sono presentati davanti agli studi srotolando uno striscione: "25 aprile. Minacce e aggressioni. Parenzo, vuoi ancora darci lezioni?". Il riferimento è proprio a Parenzo, che era già stato contestato all'università La Sapienza il mese scorso. Il conduttore giovedì mattina aveva preso parte al corteo della Brigata ebraica per il 25 aprile e ha assistito in prima persona ai tafferugli di Porta San Paolo, quando il corteo degli studenti e dei pro-Palestina è venuto a contatto con il resto dei manifestanti. Ne sono seguiti sputi, spintoni e insulti, con accuse incrociate delle due "fazioni".

Immediata la solidarietà di alcuni esponenti della politica nei confronti del giornalista. "Voglio rinnovare la mia solidarietà a Parenzo contro il quale alcuni comunisti hanno inscenato stamattina addirittura un sit-in davanti alla sede di La7 - dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai -. Accusando Parenzo di aver partecipato alle manifestazioni del 25 aprile, ricordando anche il sacrificio della Brigata ebraica. L'intolleranza comunista, soprattutto a Roma, cresce in maniera grave. L'antisemitismo si manifesta in maniera pericolosa".

"Rileviamo che perfino un'emittente che si caratterizza con tanti programmi molto orientati a sinistra - sottolinea ancora Gasparri - viene aggredita in modo intollerabile dagli estremisti rossi che sono andati a fare questa contestazione razzista nei confronti di Parenzo. Conosco bene e rispetto David, che non è certamente un uomo di destra, ma siccome è ebreo deve subire il razzismo antisemita di pezzi di sinistra. Contro questi razzisti le autorità competenti devono intervenire. Il razzismo antisemita della sinistra sta esplodendo. Non lo si può tollerare e non lo si può sottovalutare. I partecipanti a questo sit-in devono essere perseguiti anche in base alla legge Mancino. Immagino siano stati identificati e immagino che la magistratura agirà con immediatezza".