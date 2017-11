Cabozantinib: ok Aifa al rimborso per il 'carcinoma renale avanzato'

Pubblicata sabato 18 novembre sulla GU n° 270 la determina di prezzo e rimborso di Cabozantinib, farmaco di Ipsen indicato per il trattamento del carcinoma renale avanzato negli adulti precedentemente trattati con terapia contro il fattore di crescita dell’endotelio vascolare. Approvato ad aprile 2016 dalla Food and Drug Administration (Fda) per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato precedentemente trattati con terapia anti-angiogenica, ha ottenuto l’ok della Commissione Europea a settembre 2016 per la commercializzazione nell’Unione Europea, in Norvegia ed in Islanda. “È per noi una grande soddisfazione poter rendere disponibile questa terapia anche in Italia per tutti quei pazienti che risulteranno idonei a questo trattamento - sottolinea Thibaud Eckenschwiller, presidente e amministratore delegato di Ipsen SpA – Questo traguardo non fa altro che rinnovare il nostro impegno che da sempre ci spinge a ricercare e sviluppare trattamenti sempre più efficaci per rispondere alle esigenze dei pazienti che chiedono una migliore gestione della malattia e una migliore qualità di vita”. L’8 Settembre 2017 Ipsen ha annunciato che l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha validato il dossier regolatorio per Cabometyx (Cabozantinib) come prima linea di trattamento nel carcinoma a cellule renali avanzato in Europa. (FABRIZIA MASELLI)