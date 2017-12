Torrette (An): meeting su ‘Healthcare Research and Pharmacoepidemiology’

Con l’obiettivo di mettere a punto un sistema che, dall’osservazione dell’esperienza passata maturata dai beneficiari del Servizio Sanitario Nazionale, sia in grado di orientare le scelte sul miglior modo per trattare i pazienti nel futuro è nato il Centro di ricerca Healthcare Research & Pharmacoepidemiology (HRP), un organismo scientifico di riferimento per istituzioni, operatori e ricercatori che hanno interesse ad approfondire i temi dell'utilizzo, appropriatezza, efficacia, efficienza ed equità delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica corrente. Il laboratorio del Centro HRP-Marche Lab, si trova ad Ancona presso il Centro di Epidemiologia, Biostatistica ed informatica medica della Facoltà di medicina e chirurgia, Università Politecnica delle Marche. “Il Centro, network di sedici università italiane, collabora con le istituzioni pubbliche afferenti al SSN – ha spiegato il direttore del Centro, professor Giovanni Corrao dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – per la realizzazione di studi/ricerche che coniugano rigore scientifico e l’esigenza di trasferirne i risultati alla pratica clinica, della sanità pubblica e delle politiche socio-sanitarie. La realizzazione di un forum permanente in cui manager, operatori e ricercatori trovino un fertile terreno di scambio culturale è il valore aggiunto del Centro”. “L’Evento, che rappresenta il primo convegno annuale del Centro – ha dichiarato la professoressa Flavia Carle dell’Università Politecnica delle Marche, organizzatrice dell’evento – ha il duplice obiettivo, di mostrare a decisori, manager ed operatori sanitari le potenzialità dell’approccio multidisciplinare e trasversale con cui il Centro intende operare, e di indicare ai ricercatori i vantaggi della stretta e attiva collaborazione con le Istituzioni nel produrre e utilizzare evidenze scientifiche nell’ambito della sanità pubblica”. (FABRIZIA MASELLI)