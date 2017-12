Nasce il nuovo Consiglio Superiore di Sanità, il massimo organo di consulenza tecnico scientifico del ministro della salute. Adesso, il ministro si rivolge al Consiglio, oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in tutti gli altri in cui vi è da dirimere questioni o problematiche di valenza tecnico scientifica prima dell’adozione di atti legislativi, regolamentari o amministrativi. Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin nell’augurare ‘buon lavoro’ ai neo componenti ha espresso ‘grande apprezzamento per l’opera svolta dal Consiglio nell’ultimo triennio’. Il Consiglio superiore di Sanità è composto da trenta membri di nomina, in carica per tre anni e individuati in base alle loro altissime competenze nelle discipline in cui si articola la sanità pubblica italiana, oltre a ventisei membri di diritto. Tra i trenta componenti di nomina, quattordici sono donne. Alla riunione di insediamento sono stati rieletti per acclamazione:

Presidente

Prof.ssa Roberta Siliquini

Professore Ordinario di Igiene presso l'Università di Torino - Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Torino - Presidente Corso di Laurea in Medicina dell'Università di Torino

Vicepresidenti

Prof. Adelfio Elio Cardinale

Professore emerito di Radiologia presso l'Università degli Studi di Palermo

Prof.ssa Eleonora Porcu

Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi di Bologna

Componenti

Prof.ssa Maria Pia Amato

Professore associato in Neurologia - Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e salute del Bambino, Università degli studi di Firenze

Prof. Rocco Bellantone

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Professore ordinario di chirurgia generale - Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico A. Gemelli di Roma

Prof. Francesco Bove

Docente di Anatomia Umana e clinica dell'apparato muscolo-osteoarticolare presso l'Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Medicina e Psicologia

Prof. Placido Bramanti

Professore ordinario di Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina - Direttore scientifico IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina

Prof.ssa Elisabetta Cerbai

Professore ordinario in Neurologia -Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e salute del Bambino Università degli studi di Firenze

Prof.ssa Anna Clerico

Professore associato di Pediatria Responsabile UOC di Oncoematologia Pediatrica del Policlicnico Umberto I di Roma

Prof. Antonio Colombo

Attending Cardiologist, Stamford Medical Hospital, Stamford, CT, USA - Visiting Professor of Medicine, Columbia University Hospital, New York, USA - Professor of Clinica' Medicine, New York University, New York, USA - Primario Emodinamica e Cardiologia Interventistica, Ospedale S. Raffaele di Milano

Prof. Bruno Dalla Piccola

Direttore scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS di Roma

Prof.ssa Elisabetta Dejana

Professore Ordinario di Patologia Generale presso il Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia dell'Università degli Studi di Milano - Responsabile del programma di Angiogenesi presso l'IFOM-Istituto FIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) di Oncologia Molecolare di Milano

Prof.ssa Gabriella Fabbrocini

Professore associato di malattie veneree e cutanee del Dipartimento di medicina clinica e chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Prof. Napoleone Ferrara

Distinguished Professor of Pathology, University of California, San Diego Senior Deputy Director for Basic Sciences, UC San Diego Moores Cancer Center

Prof. Silvio Garattini

Direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri", Milano

Prof.ssa Adriana Ianieri

Professore ordinario in Ispezione ed Igiene degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Parma

Prof. Andrea Lenzi

Professore ordinario di Endocrinologia, Direttore della Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Dipartimento Medicina Sperimentale presso la "Sapienza" Università di Roma - Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

Prof. Alberto Mantovani

Professore ordinario di Patologia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano -Direttore Scientifico dell'Istituto "Humanitas" di Milano

Prof. Mauro Marchionni

Professore emerito di Ginecologia ed Ostetricia presso l'Università degli Studi di Firenze

Prof. Giuseppe Novelli

Rettore dell'Università degli studi di "Tor Vergata" - Direttore della UOC Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico Universitario di Tor Vergata

Prof.ssa Anna Teresa Palamara

Professore ordinario di Microbiologia presso la Facoltà di Farmacia e Medicina -Coordinatore della Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, "Sapienza" Università di Roma

Dott.ssa Gloria Pelizzo

Direttore del Dipartimento di Chirurgia Ospedale Pediatrico ISMEP Palermo

Prof. Antonino Perino

Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università degli Studi di Palermo - Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo

Prof.ssa Manuela Roncella

Direttore del Centro Clinico di Senologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Docente di Chirurgia dei tumori femminili e chirurgia plastica presso l'Università di Pisa

Prof.ssa Anna Sapino

Professore ordinario di Anatomia Patologica presso l'Università degli Studi di Torino - Direttore scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus

Prof. Giovanni Scambia

Professore ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico A. Gemelli di Roma - Direttore del Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna, della Vita nascente, del Bambino e dell'Adolescente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli di Roma

Dott. Giuseppe Segreto

Medico di medicina generale - Presidente della società medico-chirurgica Eracleo - Selinuntina

Prof. Mario Stirpe

Presidente IRCCS "Fondazione G.B. Bietti" di Roma per lo studio e la ricerca in Oftalmologia

Prof.ssa Marcella Trombetta

Professore ordinario di Fondamenti Chimici delle Tecnologie, titolare della Cattedra di Chimica della Facoltà di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma — Direttore dei Laboratori di Chimica per l'Ingegneria e di Ingegneria Tissutale del CIR- Centro Integrato di Ricerca, dell'Università Campus Bio-Medico di Roma appartenenti al PRABB- Polo di Ricerca Avanzato in Biomedicina e Bioingegneria operante nel Parco Tecnologico della Regione Lazio

Dott.ssa Vittorina Zagonel

Direttore del Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale IRCSS IOV, Padova

I 26 componenti di diritto del Consiglio (all’art. 7, comma 3, del d.P.R citato) sono: i dirigenti generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

La partecipazione alle assemblee generali ed alle riunioni di sezione del Consiglio è, per i membri, onorifica.