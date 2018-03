Contro la psoriasi guselkumabefficace anche nel lungo periodo

Nuovi dati supportano l’efficacia di guselkumab nel trattamento della psoriasi: Janssen, ha annunciato infatti annunciato nuovi risultati che dimostrano come la maggioranza dei pazienti con psoriasi a placche di grado da moderato a grave in terapia con guselkumab, sia riuscita ad ottenere risultati durevoli nel tempo grazie all’uso continuativo del farmaco. I pazienti il cui Psoriasis area and severity index (Pasi) aveva raggiunto l’ottimo risultato di 90 alla settimana 28 – ovvero avevano ottenuto il 90 per cento della superficie cutanea libera da segni visibili di psoriasi - hanno mantenuto una risposta Pasi 90 con una terapia continuativa fino alla settimana 72. I risultati dello studio dimostrano, inoltre, che la maggior parte dei pazienti randomizzati per ricevere guselkumab,che avevano sospeso la terapia alla settimana 28, hanno raggiunto nuovamente una risposta Pasi 90 entro sei mesi dal ripristino del trattamento con guselkumab. Questi risultati sul lungo termine dello studio di fase III Voyage 2 sono stati presentati in una sessione abstract late-breaking al Congresso dell’American Academy of Dermatology (Aad) 2018 a San Diego.

I risultati dello studio dimostrano che, tra i pazienti che avevano ottenuto una risposta Pasi 90 con guselkumab alla settimana 28, l’86 per cento che ha proseguito la terapia con il farmaco ha mantenuto una risposta Pasi 90 alla settimana 72, contro solo l’11,5 per cento dei pazienti che l’hanno interrotta. Dei 173 pazienti in cui la terapia con guselkumab era stata interrotta, l’87,6 per cento ha ottenuto nuovamente una risposta Pasi 90 entro sei mesi dalla ripresa della terapia. “Lo studio Voyage 2 ha mostrato risultati positivi nel trattamento a lungo termine con guselkumab, sia nei pazienti con psoriasi a placche di grado da moderato a grave trattati con una terapia continuativa, sia nei pazienti in cui la terapia è stata interrotta e poi ripresa - ha commentato lo sperimentatore dello studio professor Kristian Reich del Dermatologikum di Berlino e istituto di ricerca Sciderm di Amburgo - Questi risultati forniscono informazioni importanti per i dermatologi, che si trovano a dover interrompere per un certo periodo la somministrazione del farmaco, in quanto i risultati dimostrano che il ripristino della terapia con guselkumab porta a riottenere rapidamente una risposta Pasi 90 entro sei mesi dalla ripresa del trattamento”. (MATILDE SCUDERI)