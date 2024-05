Immigrazione, il mondo rosa del Pd e la realtà color sangue

10 maggio 2024 a

Non saremmo sicurissimi del fatto che gli italiani, l’altra sera, si siano particolarmente emozionati sentendo Elly Schlein che invitava tutti a usare «i nostri corpi» per «fare muro» contro la riforma costituzionale di Giorgia Meloni. Ecco, poche ore dopo quella infelice e retorica sparata, il corpo – nel senso del corpo vero, non metaforico – di un 35enne viceispettore della Polizia è stato ripetutamente colpito a Milano dalle coltellate inferte da un criminale, un irregolare marocchino.