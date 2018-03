Firmato il decreto attuativo nascono i nuovi albi sanitari

Arriva, in tempi molto brevi, il decreto attuativo che regolamenta gli albi delle 17 professioni sanitarie che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari. Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte e 22 le professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordine di riferimento. Un traguardo, atteso da dodici anni e che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il ‘sistema salute’ nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini. Al fine di garantire che la nuova cornice normativa fosse non solo condivisa ma anche rispondente alle esigenze dei professionisti sanitari interessati, il testo del decreto è stato definito anche con il contributo del presidente dei tecnici sanitari di radiologia medica e del presidente del coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (Conaps), e a seguito di una lettura condivisa con le associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (FABRIZIA MASELLI)

I nuovi albi delle professioni sanitarie presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione:

albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;

albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;

albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;

albo della professione sanitaria di Dietista;

albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;

albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

albo della professione sanitaria di Igienista dentale;

albo della professione sanitaria di Fisioterapista;

albo della professione sanitaria di Logopedista;

albo della professione sanitaria di Podologo;

albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;

albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;

albo della professione sanitaria di Educatore professionale

albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.