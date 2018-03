Sei anni di partnership, “Conclusi con successo”

Dopo sei anni di proficua collaborazione, si conclude la partnership tra LEOpharma e la Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast). “La collaborazione che si è sviluppata in questi ultimi anni tra la Sidemast e LEOpharma, azienda impegnata da sempre in campo dermatologico, è stata fondamentale – dichiara Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente Sidemast – proprio perché la nostra società scientifica opera nell’ambito di alcune priorità: in primis la formazione e l’aggiornamento dei dermatologi, e pone particolare attenzione all’educazione delle future generazioni di specialisti dermatologi. Grazie al supporto di LEOpharma in questi anni abbiamo investito in eventi formativi di qualità rivolti agli specializzandi, che in tal modo hanno arricchito la loro formazione e il loro bagaglio culturale: infatti il modello utilizzato permette di immergersi per una settimana nello studio di malattie particolarmente rilevanti guidati dai migliori docenti che il paese può offrire. Questo è evidentemente un modello educazionale di eccezionale importanza ed efficacia. Questo percorso formativo si tradurrà in un ovvio vantaggio anche per il paziente, perché il confronto con i professionisti non solo migliora le capacità tecniche dello specialista, ma permette anche di acquisire la migliore relazione medico-paziente. Siamo infatti consapevoli di quanto sia fondamentale migliorare la comunicazione tra dermatologi e pazienti, parte integrante del percorso di cura che fonda le basi proprio nella relazione e collaborazione tra medico e paziente”.

L’occasione per un bilancio è stata l’evento organizzato nei giorni scorsi a Roma dalla Sidemast che ha dedicato un corso di aggiornamento annuale alle nuove leve della dermatologia, che dovranno confrontarsi con le malattie della pelle, sempre più rilevanti per l’individuo e la società, impegnandosi ad assicurare a ogni paziente qualità e attenzione, una diagnosi adeguata e i trattamenti più efficaci e innovativi. Tutte le patologie cutanee approfondite nel corso dell’ultima edizione del corso si caratterizzano, oltre che per il loro impatto sanitario, per le rilevanti ricadute sulla qualità di vita dei pazienti. I vari temi saranno affrontati dal punto di vista eziopatogenetico, clinico e terapeutico.

L’alleanza sviluppata in questi anni con Sidemast in vista della ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche, è d’importanza strategica per LEOpharma: “Siamo molto orgogliosi di aver sostenuto per ben sei anni il corso di aggiornamento della Sidemast dedicato ai giovani dermatologi – dichiara Paolo Pozzolini, country lead di LEOpharma Italia – siamo convinti che aver supportato nella formazione i giovani dermatologi sia lo strumento migliore per arricchire il loro bagaglio culturale e professionale. In questo modo offrire loro l’opportunità di avvicinarsi ai pazienti attraverso un dialogo più aperto e fruttuoso capace di migliorare la vita stessa di tutte le persone che soffrono di malattie della pelle. Questa è la missione di LEOpharma e questa esperienza ha certamente rafforzato i nostri propositi, che sono quelli di proseguire e potenziare la collaborazione tra l’azienda e le società scientifiche continuando ad investire ancora in ricerca e sviluppo di terapie sempre più in grado di soddisfare i bisogni dei pazienti”. (MATILDE SCUDERI)