"Non capisco la scelta di Emilio Carelli e dei giornalisti che si buttano in politica. E' una avventura senza ritorno". Enrico Mentana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta: "Libera scelta di Mimun, Paragone e Carelli: ma non torneranno a fare i giornalisti". Lui non lo farebbe mai: "Sarei un buffone".