L'Italia di Di Biagio è come quella di Ventura: poca cosa. L'Argentina vince 2-0 passeggiando

La nuova Italia del ct Luigi Di Biagio comincia come ha finito quella dell'esonerato Ventura: deludendo. A Manchester si gioca solo un'amichevole, ma l'Argentina vince 2-0 e lo fa quasi passeggiando, con una formazione rimaneggiata e senza Messi. Poco più di un allenamento che la squadra di Sampaoli fa suo dopo un primo tempo dominato, con tanti errori sotto porta, e una mezz'ora di sofferenza nella ripresa contro Insigne e Immobile. Nel finale, però, le due zampate di Banega e Lanzini da fuori area sorprendono Buffon. Agli azzurri non resta che consolarsi con i giovani al debutto, Chiesa e Cutrone. Troppo poco, per ora, soprattutto contro i top del mondo. Per Di Biagio, i primi 90 dei 180 minuti con cui si giocherà la riconferma non sono stati un buon auspicio.