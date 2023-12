La Fête des Lumières 2023 e le bellezze di Lione 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Lione, conosciuta in francese come Lyon, è una delle città più affascinanti e culturalmente ricche della Francia. Situata nella regione della Auvergne-Rhône-Alpes, è la terza città più grande del Paese, dopo Parigi e Marsiglia. Lione è celebre per la sua storia ricca e diversificata, evidente nelle molteplici influenze architettoniche, culturali e gastronomiche. La città è stata designata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO grazie al suo centro storico, noto come Vieux-Lyon, che conserva magnifiche testimonianze dell'architettura rinascimentale e medievale. Uno degli aspetti più distintivi di Lione è la sua cucina raffinata e la tradizione gastronomica. È rinomata per essere la capitale gastronomica della Francia, con ristoranti stellati Michelin, bouchon (ristoranti tradizionali lionesi) e un'ampia varietà di piatti e specialità culinarie.

La città è attraversata dal fiume Rodano e presenta numerosi parchi e giardini, come il Parc de la Tête d'Or, uno dei più grandi parchi urbani di Francia, che offre spazi verdi, un lago, un giardino botanico e persino uno zoo. Lione è anche un centro culturale vibrante, con una vasta gamma di eventi artistici, festival, musei e spettacoli teatrali. La Fête des Lumières (Festa delle Luci), ad esempio, è uno dei suoi eventi più celebri, in cui ogni dicembre la città si illumina con spettacoli di luci e installazioni artistiche. Inoltre, la città ospita diverse istituzioni educative prestigiose, tra cui l'Università di Lione, rinomata per la sua eccellenza accademica. Con la sua combinazione unica di storia, cultura, gastronomia e bellezze naturali, Lione continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo e a mantenere il suo status di una delle città più affascinanti e vivaci della Francia.

La Festa delle Luci di Lione è una tradizione che affonda le sue radici nel contesto cattolico, commemora l'Immacolata Concezione ogni 8 dicembre, celebrando la Vergine Maria, considerata la protettrice della città, attraverso l'antica usanza di porre una candela sulle finestre delle case. Il sindaco di Lione, Grégory Doucet, ha presentato con entusiasmo le 32 installazioni che trasformano la città in un meraviglioso spettacolo di luci. Questa celebrazione coinvolge e si estende per tutta la città, attirando circa due milioni di visitatori entro la sua chiusura domenicale. Quest'anno il festival porta con sé numerose novità. Ben 19 delle 32 opere sono state create da artisti che partecipano per la prima volta a questo evento eccezionale. Uno dei protagonisti di queste nuove opere è Philippe Katerine, artista poliedrico e creativo, che presenta la sua "Rose family". Queste straordinarie creazioni, nate durante il periodo di lockdown in collaborazione con i suoi figli, sono sculture "essenziali" provenienti dai laboratori di plastilina. Gli omini paffuti e androgini emergono e scompaiono in un'aura rosa, esprimendo il mix unico di visioni della vita dell'artista: divertimento, affetto e spavento. Le opere di Katerine possono essere ammirate nel parco della Tête d'Or, che di solito è al centro delle celebrazioni della Festa delle Luci, insieme alla Presqu'Ile e alla Vieux-Lyon. Tuttavia, quest'anno, per la prima volta, la festa si espande per raggiungere due quartieri più popolari, Duchère e la zona Etats-Units. Questa inclusione rappresenta un messaggio forte per gli abitanti di queste zone, che solitamente sono un po' ai margini dell'attenzione cittadina. La festa delle luci arriva così a loro, offrendo l'opportunità di partecipare e godere dell'evento. Il programma del festival abbraccia una vasta gamma di spettacoli, dalle enormi bolle di sapone ai geyser, fino alle reinterpretazioni dei film dei fratelli Lumière, resi ancora più affascinanti dall'uso dell'intelligenza artificiale.

Il sindaco Doucet ha sottolineato che questo festival è un vero simbolo di condivisione e solidarietà. L'evento combina sia opere di grandezza monumentale che opere più intime e significative. La celebrazione continua fino al 10 dicembre, e si prevede l'afflusso di circa due milioni di visitatori, rendendo così la Festa delle Luci di Lione un'esperienza collettiva di meraviglia e bellezza artistica. Una delle strutture più prestigiose dove soggiornare è l'Hôtel-Dieu, un monumento storico di grande rilevanza situato nel cuore di Lione. Originariamente un antico ospedale, questo edificio rappresenta un'icona architettonica della città e della storia della medicina. Costruito nel XII secolo, l'Hôtel-Dieu è stato uno dei più antichi ospedali d'Europa ancora in funzione fino al 2010. Ha svolto un ruolo cruciale nella cura e nell'assistenza ai malati per secoli.

L'edificio attuale, che mescola elementi architettonici gotici e rinascimentali, è stato costruito principalmente tra il XVII e il XVIII secolo. La sua facciata imponente e i dettagli ornamentali attirano l'attenzione dei visitatori, mentre gli interni conservano molti elementi storici e architettonici di pregio. Negli ultimi anni, l'Hôtel-Dieu è stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione. La struttura è stata trasformata in un complesso polifunzionale che include un lussuoso hotel, ristoranti, negozi e uffici, pur mantenendo una parte dell'antico ospedale come spazio museale e culturale.

Questo progetto di rinnovamento ha conservato e valorizzato la bellezza storica dell'edificio, mentre lo ha reso un luogo moderno e dinamico che si inserisce nel tessuto urbano di Lione. L'Hôtel-Dieu è ora un luogo di incontro, di cultura e di scoperta, dove i visitatori possono ammirare la magnificenza dell'architettura storica e godere delle nuove attrazioni che offre. Nell 2022 e 2023 è stato nominato il miglior hotel di Francia, mentre nel 2021 con il cocktail Pantheon ha vinto il premio come il miglior Cocktail bar di Francia.

Ma dove pranzare e cenare a Lione? Christian Têtedoie è uno chef francese rinomato, famoso per la sua cucina raffinata e creativa. Il suo ristorante omonimo, "Têtedoie", è un luogo iconico per gli amanti della gastronomia a Lione, in Francia. Situato in un'incantevole posizione panoramica sulla collina di Fourvière, il ristorante offre non solo un'esperienza culinaria straordinaria, ma anche una vista mozzafiato sulla città di Lione.

La cucina di Christian Têtedoie è celebrata per la sua eccellenza e innovazione. Si basa sulla tradizione culinaria francese, ma con tocchi creativi e innovativi che portano i sapori classici a livelli di raffinatezza e originalità superiori. Il ristorante Têtedoie è stato insignito di stelle Michelin, riconoscimento prestigioso nel mondo della ristorazione, che conferma l'alta qualità e l'eccezionalità delle sue proposte culinarie. Gli ospiti che visitano il ristorante possono aspettarsi un'esperienza gastronomica di alto livello, con menù stagionali che valorizzano ingredienti freschi e di alta qualità, preparati con maestria e presentati con eleganza.

L'ambiente del ristorante è altrettanto importante quanto il cibo stesso. L'atmosfera è raffinata e accogliente, con un servizio impeccabile che aggiunge valore all'esperienza complessiva. Un bouchon invece da suggerire è il Bistrot Abel, un'accogliente e rinomata brasserie situata nel cuore di Lione, in Francia. Questo ristorante è stato un punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale lionese fin dalla sua apertura nel 1928. Il Bistrot Abel è celebre per la sua autentica cucina lionese e per l'atmosfera accogliente che offre ai suoi clienti. Situato nella zona di Ainay, nel quartiere antico di Lione, il ristorante mantiene uno stile retrò che richiama l'eleganza delle brasserie francesi del passato. Il menù propone una vasta selezione di piatti tipici della cucina locale, come la celebre "quenelle de brochet" (quenelle di luccio), la "andouillette" (salsiccia di trippa) e altre specialità regionali. Gli ingredienti freschi e di qualità sono la base delle preparazioni, offrendo ai clienti un'autentica esperienza gastronomica lionese.

Da non perdere il mitico mercato di Paul Bocuse a Lione, conosciuto come "Les Halles de Lyon - Paul Bocuse". Si tratta di un mercato coperto dedicato alla gastronomia che porta il nome dell'illustre chef francese Paul Bocuse. Questo mercato offre una vasta selezione di prodotti alimentari di alta qualità, inclusi formaggi, salumi, pesce fresco, carni, prodotti da forno e altre prelibatezze gastronomiche tipiche della cucina francese. All'interno delle Halles, è possibile trovare una varietà di bancarelle gestite da produttori locali e fornitori specializzati, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire e acquistare ingredienti freschi e deliziosi. Il mercato è anche un luogo ideale per assaggiare specialità regionali e prelibatezze gastronomiche, rendendolo una tappa imperdibile per gli amanti del cibo che visitano Lione.

Una crociera sul fiume Saona offre un'esperienza incantevole per esplorare Lione e ammirare i suoi monumenti principali da una prospettiva diversa. Il fiume Saona attraversa la città di Lione e una crociera lungo il suo corso consente di osservare molte delle attrazioni principali, come la Basilica di Notre-Dame de Fourvière, il Vieux-Lyon (il quartiere storico), il Pont Bonaparte e molti altri siti affascinanti. Per godere una vista della città dal fiume Saona, sono disponibili diverse opzioni: dalla crociera panoramica di breve durata a quelle più lunghe con pasti a bordo. È un modo rilassante per esplorare la città e scoprire la sua architettura, mentre si gode della tranquillità della navigazione sul fiume. Molte delle crociere offrono anche commenti in diverse lingue per fornire informazioni storiche e culturali sui luoghi di interesse lungo il percorso.

Un altro posto dove pranzare è la "Brasserie L'Est Bocuse" du Lione, è un ristorante situato a Lione, Francia. Si tratta di uno dei ristoranti gestiti dal famoso chef Paul Bocuse, rinomato per la sua cucina francese tradizionale e raffinata. La brasserie offre piatti classici come frutti di mare freschi, bistecche succulente, zuppe e stufati tipici della cucina francese. La sua atmosfera accogliente e il servizio di alta qualità rendono la Brasserie L'Est un luogo molto apprezzato sia dai locali che dai turisti in visita a Lione. Con la funicolare è possibile raggiungere Fourvière : una collina situata nella città di Lione, in Francia, che offre una vista panoramica spettacolare sulla città. È famosa per la Basilica di Notre-Dame de Fourvière, un'imponente chiesa costruita alla fine del XIX secolo, caratterizzata da un'architettura magnifica e affreschi interni sorprendenti. La collina ospita anche le rovine del Teatro Romano di Fourvière, un antico anfiteatro romano ben conservato. Vieux-Lyon, che significa "Vecchia Lione", è un quartiere storico situato ai piedi della collina di Fourvière. È uno dei quartieri medievali meglio conservati in Europa, caratterizzato da stretti vicoli lastricati, case storiche, cortili pittoreschi e traboules, passaggi coperti che collegano diverse strade. Vieux-Lyon è rinomato per i suoi ristoranti tradizionali, negozi di artigianato, gallerie d'arte e per la sua architettura storica che riflette il fascino del passato della città.

Per viaggi turistici o d'affari, il Collège Hôtel è strategicamente posizionato nel quartiere Vieux Lyon, un sito UNESCO. La sua posizione privilegiata consente di esplorare a piedi gran parte della città, tra i palazzi rinascimentali e le vie acciottolate della Vecchia Lione, i Traboules, i teatri gallo-romani, i principali musei, nonché la Presqu'île e i suoi negozi di alto livello.

Impegnato verso una maggiore sostenibilità, la nostra struttura ha ricevuto la certificazione ufficiale di classe B per le sue pratiche ambientali, riducendo così il proprio impatto sul pianeta. Questo hotel a 4 stelle, che sposa design e nostalgia con un tema scolastico in un'atmosfera di "ritorno a scuola", dispone di 40 camere, alcune delle quali vantano balconi e terrazze offrendo una vista mozzafiato sulla città di Lione. La facciata unica, un'esclusiva creazione di Pablo Reinoso per il Collège Hôtel, anticipa l'emozionante tema che caratterizza gli interni. Con i suoi tesori storici incantevoli, la sua cucina squisita e i paesaggi mozzafiato, Lione lascia un'impronta indelebile nei cuori di coloro che l'hanno visitata. La città delle luci si dissolve nel ricordo, lasciando dietro di sé un riflesso di antiche tradizioni gastronomiche, strade acciottolate che narrano storie millenarie e vedute panoramiche che catturano l'anima. Lione, con la sua magnificenza intramontabile, continua a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di passeggiare per le sue strade e gustare la sua bellezza senza tempo. E così, il viaggio a Lione si conclude, ma il suo fascino eterno rimane sempre vivo nei ricordi di chi l'ha esplorata.

www.visiterlyon.com

www.fetedeslumieres.lyon.fr

www.france.fr