Parigi 2024, panico per Tamberi: "Ti è caduta nella Senna"

Iniziano male per Gianmarco Tamberi le Olimpidi di Parigi 2024. Il portabandiera azzurro nonché grande favorito per l'oro nel salto in alto è stato protagonista di una disavventura decisamente singolare durante la sfilata all'inaugurazione dei Giochi.

Il popolare Gimbo ha infatti perso la fede nuziale nella Senna. Quando sul battello dell'Italia alcuni atleti, in particolare i pallanuotisti se ne sono accorti, gli hanno detto, "perso un oro ne trovi un altro". Tamberi è sposato dal settembre del 2022 con Chiara Bontempi che assisteva dalle rive della Senna alla cerimonia.

I pallanuotisti, prevedendo la comprensibile reazione negativa di Chiara, hanno rassicurato Tamberi giurandogli che se serve testimonieranno con la moglie. Evidentemente troppo l'entusiasmo dei nostri atleti, con Gianmarco e Arianna Errigo felicissimi nell'agitare il tricolore sulla barca azzurra diretta al Trocadero.

A condividere il piano di sopra della barca con l'Italia c'è la Giamaica mentre a prua spazio a Islanda e Israele. Gli azzurri indossavano un capo speciale firmato EA7 Emporio Armani e sono stati accompagnati, tra gli altri, dal Segretario Generale del Coni e Capo Missione azzurro Carlo Mornati. All'arrivo, sotto la Tour Eiffel, qualcuno è andato a ripararsi dalla pioggia (anche perché le gare incombono), altri si sono scatenati nei balli sotto l'acqua. "È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni", le parole di Tamberi.