Il Generale Vannacci ha scelto Arianna: chi è la sua giovane assistente all'Europarlamento

Da Instgram al Parlamento europeo è un attimo. Il generale e neo eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci ha una nuova assistente, la giovanissima influencer di 23 anni Arianna Biella.

La ragazza, laureata in scienze politiche aveva anche ricoperto la carica di consigliera comunale a Desio. Ma quel posto in parlamento era stato promesso a una altra ragazza nota alle cronache. Sylvie Lubamba. Il generale Roberto Vannacci aveva incontrato l'ex showgirl nel corso di un evento elettorale.

E proprio in quell'occasione l'eurodeputato le aveva promesso un incarico. Insomma, Sylvie Lubamba pensava di aver trovato un nuovo lavoro, ma ora non le resta che attendere la prossima occasione. La giovane influncer, classe 2001, il posto come assitente se le è guadagnato grazie a un tirocinio e a un ruolo come assistente accreditata del generale.

Lo scorso maggio il volto tv aveva detto che Vannacci "è il nostro futuro", beh per ora non è il suo. Eppure, era così contenta di aver ricevuto una risposta dal politico: "Alle 4:45 Vannacci mi ha risposto al messaggio scrivendomi ‘sei patriottica’”. E ancora aveva detto: "tra me e il Generale Vannacci c’è un rapporto di enorme intesa professionale. Lo seguo ovunque nel suo tour elettorale".