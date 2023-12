Il successo del Monte-Carlo Green Carpet

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Montecarlo, culla di eleganza sulla Costa Azzurra, è celebre per essere il palcoscenico di sontuosi eventi e gala di alto profilo, con la sua nomea di glamour e prestigio. Questi sontuosi avvenimenti, sinfonie di lusso e stile, rappresentano vere e proprie vetrine culturali e sociali. Gala come il "Monte-Carlo Green Carpet" (questa la denominazione per questa nuova edizione), incarnano un'atmosfera esclusiva, accogliendo personalità distinte, menti imprenditoriali e figure di spicco desiderose di condividere idee e progetti in uno scenario che sposa l'arte, il fascino e la convivialità. Sono, in sostanza, occasioni straordinarie in cui si intrecciano l'alta cultura, la raffinata socialità e l'ambito delle relazioni a livello mondiale, creando così uno spazio di intelligenza e interesse condivisi. Qui nasce il Club degli Ambasciatori della Destinazione Monaco”.

Ideato nel 2014 dall'italiano Gianmarco Albani, attuale Coordinatore Nazionale. Questo prestigioso Club ha proseguito il suo cammino crescendo e sviluppando legami con importanti imprenditori e professionisti italiani e stranieri, al fine di creare sinergie con la destinazione Monaco. Sostenuto fin dalla sua origine dall’Ambasciata di Monaco in Italia, attualmente rappresentata da S.E. Mme Anne Eastwood, ospite d’onore dell'ultima serata di Gala, il Club ha successivamente coinvolto il Monaco Economic Board. Quest'ultimo si è aperto a partnership commerciali con il mondo imprenditoriale italiano, come evidenziato da Justin Highman, Deputy CEO, nel suo discorso di benvenuto alla serata.I Consoli Onorari del Principato di Monaco, responsabili per le varie regioni d’Italia, giocano un ruolo fondamentale nel selezionare personalità di alto profilo considerate idonee a ricoprire il ruolo di Ambasciatore. Animano anche i rispettivi Club durante l'anno con iniziative di aggregazione. Il Gala di dicembre rappresenta un importante momento di networking per gli Ambasciatori della Destinazione Monaco, offrendo anche un'opportunità di svago e relax, permettendo loro di immergersi nell’atmosfera del Principato e di scambiarsi gli auguri per le prossime festività.

Grande novità di spicco di quest'anno è stata la collaborazione con MIL INVENTIVE, che si è occupata della gestione e produzione della serata, compreso il soggiorno degli Ambasciatori e dei loro ospiti presso il Fairmont Monte-Carlo, diventato l’hotel ufficiale del Club. MIL, nata a Milano oltre 30 anni fa, inizialmente come incentive house per grandi aziende, ha poi sviluppato una specializzazione nella produzione di eventi corporate, con competenze nell'art direction e nella gestione di grandi numeri sia in Italia che nel mondo. Come dichiarato da Milena Mineo, CEO dell'azienda, "Monaco è una destinazione con cui abbiamo una lunga storia di collaborazione! Abbiamo organizzato grandi convention aziendali con oltre 3000 partecipanti nel settore della finanza e della tecnologia, utilizzando gli spazi del Grimaldi Forum e i più prestigiosi hotel del Principato". Il titolo scelto per il Gala dello scorso 2 dicembre, "Monte-Carlo Green Carpet", sottolinea l'importanza della sostenibilità per una destinazione così ricca di eccellenze. Questo aspetto è stato evidenziato anche da Anna Licia Balzan, Console onorario del Principato di Monaco a Venezia, anche Presidente Nazionale ad honorem del Club degli Ambasciatori della Destinazione Monaco. Ha raccontato delle numerose iniziative promosse, tra cui la visita del Principe Alberto II di Monaco a Padova, esempio di smart city scelta dalla Commissione Europea per essere, insieme ad altre 100 città, un motore trainante in Europa per la neutralità climatica entro il 2030. L’impegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco nella lotta ai cambiamenti climatici e nello sviluppo delle energie rinnovabili, insieme alla salvaguardia della biodiversità e alla gestione delle risorse idriche, è stato enfatizzato da Marco Colasanti, Presidente della branche italiana, intervenuto al Gala come testimonianza dell'approccio sostenibile del Principato.

Oltre a queste riflessioni sulla sostenibilità del Principato e sul futuro del Club, la serata ha offerto momenti di svago, curati dalla regia artistica di MIL. Le esibizioni musicali live di Ilaria Della Bidia, raffinata cantante in tour con Bocelli dal 2011, e del gruppo Glenn White & Jeiko, un trio tanto stravagante quanto effervescente, hanno infiammato l'atmosfera a fine serata. A seguire, la premiazione del Contest Fotografico promosso da Mil sulla sua pagina Instagram @mil.inventive ha aggiunto ulteriore vivacità all’evento.

Dj Paolino, con un'esperienza pluriennale in radio DJ e Art Director di Mil, ha accompagnato tutta la serata, sponsorizzata anche da Xerjoff Profumi, presente con una boutique all'interno del Fairmont. Inoltre, una temporary joint venture tra Mil e la Distillerie de Monaco ha offerto dei simpatici gift di Gin agli Agrumi (produzione locale a km 0), personalizzati Mil, a tutti i partecipanti. Questa edizione del Monte-Carlo Green Carpet nel nuovo Format Mil, ha segnato un brillante capitolo nel firmamento degli eventi del Club, gettando le basi per un futuro ancora più scintillante in vista del decennale del prossimo anno.

Insomma, il Principato di Monaco, gioiello della Costa Azzurra, continua a brillare nel panorama internazionale come una perla di eleganza, prestigio e innovazione. Con la sua ricca storia, la magnifica bellezza dei suoi paesaggi e l'atmosfera cosmopolita che incanta visitatori provenienti da ogni angolo del globo, Monaco rimane una destinazione senza tempo. Dai sontuosi eventi e gala di alto profilo, che fungono da vetrina per la cultura e la socialità di élite, ai legami stretti tra professionisti e imprenditori, Monaco rappresenta una fusione tra tradizione e modernità.