La vinoterapia nasce a Bordeaux, in Francia

Bordeaux è una città situata nel sud-ovest della Francia, rinomata per essere il cuore della regione vinicola di Bordeaux. Conosciuta per i suoi vini pregiati, Bordeaux vanta secoli di storia legati alla produzione vinicola. Oltre alla sua fama enologica, la città offre una ricca architettura del XVIII secolo, dichiarata Patrimonio dell'Umanità UNESCO, che include monumenti come la Place de la Bourse e la Cattedrale di Saint-André. Bordeaux è anche un centro culturale vivace, con musei d'arte, teatri, una gastronomia rinomata e uno stile di vita raffinato che attrae visitatori da tutto il mondo.

Il nome di Bordeaux è strettamente legato al mondo dei vini. Questa regione vanta secoli di esperienza nella coltivazione delle viti e nella produzione di alcuni dei vini più pregiati al mondo. Dai rossi intensi ai bianchi raffinati, i vigneti di Bordeaux offrono una varietà che soddisfa i palati più esigenti. Ma qui soprattutto nel 2000 nasce la vinoterapia, una pratica in costante crescita, coniuga il piacere del vino con i benefici per la salute e il benessere. Questo trattamento si basa sull'utilizzo di ingredienti derivati dall'uva e dal vino, noti per le loro proprietà antiossidanti. Originaria dell'antico Egitto e dell'Impero Romano, dove il vino veniva impiegato a fini medicinali, la vinoterapia ha conosciuto nel tempo un rinnovato interesse, divenendo una tendenza diffusa nei centri benessere globali. Uno dei vantaggi più apprezzati della vinoterapia è il suo impatto positivo sulla pelle. I polifenoli presenti nel vino rosso agiscono come potenti antiossidanti, contrastando i radicali liberi e rallentando il processo di invecchiamento cutaneo. Le maschere e i trattamenti a base di vino sono ampiamente utilizzati per nutrire la pelle e migliorarne tono ed elasticità. Nel 2000, proprio qui a Bordeaux, nasce "Les Sources de Caudalie", il primo centro specializzato in enocosmetica e vinoterapia, ancora oggi riconosciuto per la sua eccellenza e qualità. Fondato sulle terre del vigneto di famiglia Smith Haut Lafitte, il marchio di cosmetici Caudalie utilizza estratti di vite e uva, sfruttando gli attivi dei polifenoli dei semi d'uva, dell'idratante Vinolevure e delle proprietà anti-macchie della viniferina.

Les Source des Caudalie spiccò in Francia, in un'epoca in cui prevalevano unicamente istituti di bellezza e talassoterapie. Oggi la Spa Vinothérapie® unisce da oltre 20 anni i benefici di un'acqua sorgiva naturalmente calda, estratta a oltre 540 metri nelle terre della tenuta, agli estratti di vite e uva. Il centro benessere di 1500 m² offre trattamenti esclusivi basati sui prodotti Caudalie, rinomati per le loro proprietà antiossidanti e anti-invecchiamento. Il menu dei trattamenti è ampio e diversificato, con il "bain barrique" che emerge come uno dei più richiesti. A differenza di quello che si può pensare il bain barrique non è un bagno nel vino, ma un idromassaggio in un tino riempito d'acqua termale e vinacce. Tra gli altri trattamenti molto richiesti vi sono il Gommage Crushed Cabernet per una pelle di velluto, l'Avvolgimento con miele di Gironda e lievito di vino super nutriente, il massaggio Modelage Vigneron che modella e drena, Soin Vinoperfect e il rinomato massaggio idratante Pulp Friction, con uve fresche e oli essenziali. Il centro, inoltre, mira a riportare alla "giovinezza perduta" attraverso fanghi al Merlot, impacchi al mosto fresco, massaggi con olio di vinaccioli e bagni profumati di vinaccia e vite rossa. Questo istituto di bellezza, completo di ristorante a 2 stelle Michelin e con uno staff di chef prestigiosi, ha attirato nel corso degli anni numerosi vip provenienti da tutto il mondo: personalità come Carolina di Monaco, Claudia Cardinale, Carla Bruni, Monica Bellucci e molte altre hanno usufruito della linea di cosmetici creata da "Les Sources de Caudalie".

Tutti i massaggi sono eseguiti utilizzando oli essenziali, olio di vinaccioli, polifenoli e resveratrolo, noti per le loro proprietà nutrienti ed emollienti. Tra i pacchetti consigliati spicca il “Rituale Caudalie d'eccezione” della mezza giornata, che include un trattamento viso, un massaggio corpo e un bagno o impacco con prodotti Caudalie. Allo stesso modo, il rituale “Sarments Amoureux”, ideato per le coppie, offre trattamenti condivisi e l'esperienza del bain barrique. Qui troviamo anche Lo Château Smith Haut Lafitte, un rinomato e prestigioso castello vinicolo situato nella regione di Pessac-Léognan, all'interno della zona vinicola di Bordeaux. Questa tenuta vinicola, con una storia che risale al XVIII secolo, è famosa per la produzione di vini rossi e bianchi di alta qualità. Lo Château Smith Haut Lafitte ha una storia ricca e affascinante. Fondata nel 1365, ha subito diverse trasformazioni ed è conosciuta soprattutto per i suoi vini rossi e bianchi di alta gamma. I loro vini rossi sono solitamente realizzati principalmente con uve di Cabernet Sauvignon, Merlot e piccole percentuali di Cabernet Franc e Petit Verdot. I bianchi, invece, spesso incorporano varietà di Sauvignon Blanc e Sémillon, producendo vini freschi, complessi e aromatici.Château Smith Haut Lafitte è all'avanguardia nell'utilizzo della tecnologia moderna per migliorare la qualità dei loro vini. Allo stesso tempo, sono impegnati nella sostenibilità ambientale, adottando pratiche agricole rispettose dell'ambiente e investendo in tecniche di produzione eco-compatibili.

La tenuta offre anche un'esperienza di turismo enogastronomico, accogliendo visitatori per visite guidate delle cantine, degustazioni di vini e offrendo la possibilità di soggiornare nel loro hotel di lusso, completando l'esperienza con la ristorazione gourmet. Bordeaux è molto più di un paradiso per gli amanti del vino. La città è un centro culturale vibrante, con musei d'arte, teatri e una scena gastronomica che mescola tradizione e innovazione. I visitatori possono immergersi nella ricchezza artistica e culturale che rende Bordeaux un'esperienza indimenticabile.

