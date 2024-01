Mario Biondi esprime il suo amore per Palermo con "My Favourite Things"

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Un volo panoramico sulla città, tra guglie e campanili, atterrando sulla nascosta terrazza del Teatro, dirigendosi verso il palazzo dei re normanni, esplorando la cattedrale, i vicoli e i cortili di una comunità multiforme. Questo nuovo video è un autentico inno d'amore verso Palermo, dove Mario Biondi dona il suo stile da crooner a "My Favourite Things", trasformando gli innamoramenti e gli affetti in mare, terra, montagna, alba e notte. Tuttavia, si perdono soprattutto tra i vivaci protagonisti, dipinti con vivida vitalità da Davide Puma.

Un vero e proprio strumento di promozione e amore senza limiti per una città che si mostra senza paura, rivelando le mille anime che la animano. Tutto ha avuto inizio con una mostra di arte urbana che l'artista ligure ha regalato alla città lo scorso luglio: spazi insoliti come i cartelloni pubblicitari sono stati invasi da personaggi poetici, ricchi di valori positivi. Un tuffatore in un campo di girasoli, un pesce fiorito, una mucca che vola, una ballerina e una santa su un cavalluccio marino hanno popolato queste superfici. E ora, un nuovo dono è giunto: Mario Biondi si è innamorato del progetto "Manifesto. Amore a cielo aperto", curato da Stefania Morici e Maurizio Corvaia, decidendo di aggiungere un suo capitolo personale. Un pezzo al quale è particolarmente legato, come "My Favourite Things", interpretato sulle immagini della mostra e sulle visioni della città, guidato dalla sapiente mano di Giovanni Caccamo, regista di diverse produzioni televisive. Il videoclip è stato presentato al Grand Hotel et Des Palmes, con la partecipazione dell'assessore comunale alla Rigenerazione Urbana Maurizio Carta e dell'assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

"Questo video rappresenta la bellezza come motore di progresso, l'arte come linguaggio universale e poliedrico in una città che da sempre vive di influenze e fusioni culturali", afferma Mario Biondi. "Siamo immersi in un patrimonio immenso, spesso dato per scontato. Dobbiamo invece ricordarci che la bellezza ci migliora e ci fa sentire bene. Dobbiamo proteggerla anche nei gesti quotidiani". "La mostra è nata dalla volontà di diffondere messaggi di pura energia e bellezza", spiega Davide Puma. "Abbiamo scelto i manifesti come potente mezzo di comunicazione, immagini positive capaci di meravigliare chiunque le guardi. Ora, si uniscono la musica e la voce potente di Mario Biondi per dire a questa città quanto le vogliamo bene". Il videoclip nasce come atto d'amore per la città e verrà promosso attraverso i canali social dei partner e delle istituzioni coinvolte.

"In un periodo storico difficile come quello che stiamo attraversando, il progetto 'Manifesto. Amore a cielo aperto' e il video che ne è scaturito sono un esempio di come l'arte sia in grado di trasformare i nostri spazi, cambiare prospettive e ampliare orizzonti", afferma Stefania Morici. "Sempre ho creduto che le immagini, i fatti, gli esempi raccontino più delle parole", interviene Maurizio Corvaia. "'Manifesto. Amore a cielo aperto' nasce proprio con questo intento: far scoprire Palermo, città straordinaria dai mille volti, in modo diverso, con una sua identità molto particolare e una bellezza tutta sua".

L'intero progetto, sia l'installazione che il videoclip, è stato ideato da Stefania Morici e prodotto da ArtEventi in collaborazione con Grand Hotel et Des Palmes e Alessi. Ha ricevuto il patrocinio di importanti partner come l'Assemblea Regionale Siciliana, il Comune di Palermo, il Teatro Massimo, la Fondazione Sicilia, la Sicilia Film Commission, in collaborazione con la Settimana delle Culture e Astrea Consulting. Il coordinamento generale è stato affidato a Daniela Di Giovanni, mentre la consulenza per la produzione video è stata curata da Antonella Sorce.

Foto di Maurizio Zambito.