Michele Santoro, ecco i candidati: l'ex portavoce di Arafat, Vauro, Paolo Rossi e...

Alla fine Michele Santoro sembra avercela fatta: la lista di Pace Terra Dignità sarà presente in tutte le circoscrizioni. Raccolte le migliaia di firme necessarie per iscrivere il simbolo alle prossime elezioni europee. Il tutto è frutto di un grande lavoro di squadra dei profili coinvolti dall'ex conduttore di Rai e La7. Le liste della sua creatura pacifista saranno infarcite di volti noti del mondo della televisione e della cultura.

Ma andiamo con ordine. Ginevra Bompiani, figlia di Valentino, è scrittrice, editrice, traduttrice, saggista e docente di letteratura inglese, nonché ospite fissa di La7: è nota per la sua avversione nei confronti di Zelensky e della sua politica militare. Sarà candidata al nordest, nelle isole e al centro. Altro "pezzo da novanta" è Vauro Sensi: il vignettista di satira ha annunciato la sua candidatura con Santoro e nell'ultimo mese ha girato l'Italia per raccogliere le firme per Pace Terra Dignità.

La sfilza di più o meno vip candidati continua con Fiammetta Cucurnia - moglie di Giulietto Chiesa - il matematico Piergiorgio Odifreddi, l'attore Paolo Rossi e, ciliegina sulla torta, l'ex portavoce di Arafat, Ali Khalil detto Ali Rashid. Se già questi nomi non fossero abbastanza, non mancano i candidati di sinistrasinistra: al sud correrà l'ex europarlamentare Pino Arlacchi e il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo. Tutti insieme, appassionatamente.