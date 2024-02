Alfonso Restivo, un viaggio nell'arte contemporanea

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Alfonso Restivo è un talentuoso pittore con radici in Sicilia e un percorso che si estende da Palazzo Farnese a Piacenza fino alle gallerie internazionali di Washington DC, San Pietroburgo, Leopoli, Lima e Dubai. Attraverso un dialogo approfondito Restivo ci guiderà attraverso le sue influenze, il suo impegno sociale, e il connubio tra creatività e tecnica che dà vita alle sue opere d'arte.

Qual è il suo background artistico e come hai iniziato la tua carriera?

Ho iniziato 20 anni fa esponendo nella mia Sicilia, in alcune mostre per giovani artisti in vari Comuni. Da li ho esposto in tutta Italia , da Palazzo Farnese a Picenza a Palazzo Zenobio a Venezia, sino a palazzo Lombardia . dal 2018 ho portato la mia arte a Washington DC, San Pietroburgo , Leopoli, Lima e Dubai.

Quali sono le influenze artistiche che hanno plasmato il suo stile?

Mi sono sempre ispirato a Caravaggio per la tecnica della luce , negli anni mi sono formato a livello pittorico approfondendo e attuando nelle mie opere pittoriche lo stile dell'iperrealismo, ritrarre la realtà così com'è.



Cosa la spinge a creare? Qual è la sua fonte di ispirazione principale?

Mi spinge una profonda passione per ciò che mi circonda , tutto ciò che vedo e che mi trasmette emozione mi piace immortalarlo su tela , cogliendo la bellezza soggettiva e intrinseca delle cose e delle persone





Come sceglie i materiali e le tecniche per ogni opera d'arte?

Uso principalmente i colori ad olio e tele extrafini, mi permettono di dare sfumature molto realistiche ai soggetti rappresentati.

C'è un tema ricorrente o un concetto centrale che esplora attraverso le sue opere?

Mi sono da sempre dedicato al ritratto di personaggi famosi, negli anni mi sono dedicato a temi sociali come il Femminicidio, la violenza sulle donne, la commemorazione delle vittime di mafia.



Come gestisce il rapporto tra creatività e tecnica nella sua pratica artistica?

Prima elaborò l'idea al pc , poi attraverso un percorso di studio di colore e soggett, riesco a creare opere di forte impatto estetico.



Qual è il significato o il messaggio dietro una delle sue opere più riconoscibili?

Il messaggio ad esempio della mia opera " l'uomo senza volto " , e' quello che dietro ad ogni uomo potrebbe esserci un orco , una persona con una maschera , un amore che diventa illusione.





Come reagisce alle interpretazioni personali che gli spettatori danno alle sue opere?

Sono strafelice quando il pubblico interpreta a suo piacimento le mie opere, a volte traggo in loro un senso di stupore, di sofferenza, proprio perché creo opere che raccontano storie di cronaca nera realmente accadute.



Esiste un progetto artistico che considera il suo capolavoro o di cui è particolarmente orgoglioso?

Il progetto contro il Femminicidio dal titolo " le vie del ricordo " , rappresenta un modo artistico per sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso mostre abbinate a conferenze, dove invito ad intervenire e a testimoniare alcuni familiari di vittime e donne vittime di violenza .



Quali sfide ha affrontato nel suo percorso artistico e come le ha superate?

Prima di laurearmi in accademia delle belle arti di Catania, ebbi un Docente che mi insulto' pesantemente perché non riuscivo a dipingere, ebbi un periodo di sconforto e grazie all'apporto dei miei genitori riuscì a riprendermi moralmente e a concludere gli studi .



Il suo impegno contro il Femminicidio la porta a realizzare opere che raccontano storie di cronaca nera realmente accadute. Ce ne parli.

Lo scopo fondamentale di ogni artista è quello di emozionare con l'arte ma sopratutto di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche sociali anche tragiche come il Femminicidio. Ascolto, leggo attraverso tv e notiziari, queste tragiche storie di donne , realizzo quadri che riportano queste storie o visi di alcune vittime che dono alle loro famiglie, come il ritratto in ricordo di Giulia Cecchettin, che ho donato al papà Gino.