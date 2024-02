Splendore alpino a Saint Moritz: dove avventura e lusso si intrecciano

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

27 febbraio 2024 a

a

a

Saint Moritz, rinomata località turistica situata nelle Alpi svizzere, offre una vasta gamma di attività per i visitatori. Tra le maestose vette delle montagne, puoi goderti lo sci e lo snowboard in inverno, mentre durante i mesi più caldi, le attività includono escursioni panoramiche, golf e sport acquatici sul lago di Saint Moritz. La città è anche famosa per le sue terme, lo shopping di lusso e gli eventi sportivi di livello internazionale, come le corse di bob e le competizioni di polo sulla neve. Saint Moritz attrae sia gli amanti della natura che gli appassionati di sport, offrendo un'elegante combinazione di svaghi all'aria aperta e lusso alpino. Qui sorge lo storico Carlton Hotel di St. Moritz accoglie i suoi ospiti con un'atmosfera di pura magia. Il Carlton, un gioiello del prestigioso gruppo Tschuggen Collection, è immerso nella spettacolare bellezza dell'Engadina.

Questo rifugio di grande eleganza offre 60 suite raffinate, tra cui la sontuosa Carlton Penthouse Suite di 386 m2 con ben cinque terrazze. Qui i vostri giorni saranno intrisi di benessere, cultura e avventura, poiché il Carlton propone un'ampia gamma di attività su misura. Ma le novità non finiscono qui. Questa stagione il Carlton Hotel presenta i Full Moon Specials, un'esperienza unica che permette di ammirare la luna piena in tutto il suo splendore sulle montagne dell'Engadina. Da gennaio a marzo, inoltre l'Outdoor Butler Aleksandra vi guiderà in emozionanti esperienze notturne sotto la luna piena. Potrete pattinare sul ghiaccio, fare passeggiate a cavallo sfruttando al meglio il maestoso paesaggio montano dell'Engadina. Il ristorante Grand Restaurant del Carlton vi delizierà con le creazioni innovative del nuovo Executive Chef Salvatore Frequente, che porterà il suo talento culinario presso questo ristorante appena ristrutturato. Eccellente il ristorante Da Vittorio St. Moritz, insignito di 2 stelle Michelin e 18 punti GaultMillau, vi sorprenderà con piatti eccezionali in un'atmosfera autentica ed informale. La terrazza solarium del Carlton Bar & Lobby, definito da Forbes tra i 45 migliori bar del mondo, vi invita a rilassarvi con una vista panoramica sul lago di St. Moritz.

Con una spa di 1.200 metri quadrati su tre piani, il Carlton vi coccolerà con piscine coperte, piscine all'aperto e un'ampia area benessere con cabine per trattamenti individuali. Ispirandosi poi alla maestosità del paesaggio circostante, il programma Moving Mountains della Tschuggen Collection offre un'esperienza di vacanza olistica, basata su cinque pilastri: Move, Play, Nourish, Rest, Give. Un'opportunità per riscoprire la vitalità, abbracciare la natura e celebrare la vita in tutto il suo splendore.