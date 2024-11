La qualità della materia prima incontra la bellezza del ristorante Vista Duomo

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Milano è una città rinomata non solo per la moda e il design, ma anche per la sua scena gastronomica di altissimo livello. I ristoranti che puntano sull'eccellenza della materia prima offrono esperienze culinarie uniche, basate sulla selezione accurata di ingredienti freschi e di alta qualità. In queste cucine, i prodotti di stagione e le specialità locali vengono esaltati con tecniche innovative e presentazioni eleganti.

La città ospita ristoranti stellati Michelin, bistrot raffinati e trattorie moderne che celebrano il meglio della tradizione italiana. Alcuni locali si concentrano su cucina regionale, con un'attenzione particolare ai prodotti tipici lombardi come il risotto, l'ossobuco e i formaggi locali. Altri esplorano sapori mediterranei e internazionali, valorizzando ingredienti biologici, sostenibili e spesso a chilometro zero.

Come suggerisce il nome, il ristorante Vista Duomo offre ai suoi ospiti un panorama mozzafiato sul Duomo di Milano, uno dei monumenti gotici più iconici del mondo, unito ad un menù e una materia prima di grande livello. Dalle terrazze e dalle grandi vetrate del ristorante, si può ammirare la facciata ornata della cattedrale, mentre la luce della città cambia con il passare delle ore, regalando un’atmosfera suggestiva sia di giorno che di sera. Questa vista unica rende ogni visita al ristorante un’occasione speciale, ideale per appuntamenti romantici, cene d’affari o celebrazioni.

Oltre alla vista spettacolare, ciò che distingue il ristorante Vista Duomo è la cura meticolosa per la qualità delle materie prime. Lo chef e il suo team selezionano ingredienti freschi e di stagione, privilegiando prodotti italiani di eccellenza. Ogni piatto è studiato per esaltare i sapori autentici degli ingredienti, rispettando la tradizione culinaria ma con un tocco moderno e creativo. I menu variano a seconda delle stagioni, permettendo agli ospiti di assaporare il meglio della cucina italiana, arricchito da influenze internazionali.

La proposta gastronomica di Vista Duomo unisce creatività e rispetto per la tradizione, offrendo una selezione di piatti raffinati che spaziano dagli antipasti di mare a quelli di terra, fino a primi e secondi che esaltano la carne e il pesce in ogni loro forma. Un esempio di questo approccio sono i risotti, preparati con riso Carnaroli di alta qualità, mantecati a regola d’arte e presentati in abbinamenti inediti. I piatti di pesce, sempre freschissimo, riflettono una particolare attenzione alla leggerezza e alla purezza dei sapori, mentre la carne proviene da allevamenti sostenibili, garantendo tenerezza e gusto eccezionali. Ed è proprio la più pregiata carne al mondo il fiore all'occhiello di questo incredibile ristorante con vista spettacolare.

Nel mondo della gastronomia, infatti, poche carni riescono a conquistare i palati più esigenti come il Wagyu Spagna e la Dolomitica del Trentino-Alto Adige. Queste due varietà non solo rappresentano un simbolo di qualità superiore, ma offrono anche un viaggio sensoriale che unisce tradizione, territorio e tecniche di allevamento avanzate. Analizziamo da vicino le caratteristiche che rendono queste carni così uniche e apprezzate.

Originario del Giappone, il Wagyu è noto per la sua carne estremamente marezzata. La marmorizzazione si riferisce all'infiltrazione di grasso all'interno delle fibre muscolari, che crea un effetto visivo simile a quello del marmo. Questo grasso, che si scioglie a bassa temperatura, dona alla carne una tenerezza e una succosità straordinarie, facendo del Wagyu una delle carni più pregiate al mondo.

La versione spagnola del Wagyu unisce la tradizione giapponese con il clima e le risorse naturali della Spagna. Gli allevatori locali adottano tecniche di allevamento simili a quelle giapponesi, garantendo che il bestiame sia nutrito con una dieta bilanciata di cereali, che aiuta ad aumentare la marezzatura della carne. Inoltre, viene posta grande attenzione al benessere animale, assicurando che gli animali crescano in un ambiente tranquillo e privo di stress, fattore che influisce positivamente sulla qualità della carne.

Il risultato è una carne di un'eleganza senza pari, che si scioglie letteralmente in bocca, con un sapore ricco e complesso che combina dolcezza e umami. Il Wagyu Spagna è quindi ideale per preparazioni raffinate, come bistecche alla griglia o sashimi, dove può esprimere al meglio le sue straordinarie qualità organolettiche.

L'altra carne di assoluto pregio che potrete degustare al ristorante Vista Duomo è la Dolomitica.

Dalle montagne incontaminate del Trentino-Alto Adige troviamo questa carne che rappresenta il gusto puro dei pascoli alpini. Questa varietà deriva da vacche di razza Simmenthal o da incroci tra Simmenthal e Grigio Alpina, allevate con cura sui pascoli trentini e altoatesini. Dopo un periodo di pascolo all'aperto, gli animali vengono ingrassati in stalla con un'alimentazione specifica che esalta la qualità della carne.

Uno degli aspetti distintivi della Dolomitica è il focus sul benessere animale, che garantisce una crescita sana e naturale del bestiame. Questo approccio contribuisce a produrre una carne con un'infiltrazione di grasso ottimale, che non solo migliora il sapore, ma rende anche la carne incredibilmente tenera. Inoltre, grazie al processo di frollatura Dry Aged, che dura un minimo di 30 giorni, si ottiene una consistenza unica e un sapore intensamente “manzoso”. Questa tecnica, utilizzata per concentrare e intensificare i sapori, rende la Dolomitica perfetta per chi cerca un’esperienza gastronomica che celebri la tradizione e la qualità italiana.

In un mondo sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità, degustare carni come il Wagyu Spagna e la Dolomitica significa fare un investimento non solo nel gusto, ma anche nella valorizzazione di pratiche agricole rispettose e tradizionali.

Vista Duomo non è solo un ristorante con vista unica sul Duomo di Milano e piatti eccellenti, ma una vera e propria esperienza sensoriale, dove la qualità della materia prima si fonde con la bellezza della vista su Milano per ammirare un panorama che lascia senza fiato.