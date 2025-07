Temptation Island, Lucia e Rosario? Come li beccano, finale rovinato

Una coppia di Temptation Island sarebbe stata avvistata insieme nelle scorse ore: si tratta di Rosario e Lucia , di cui si è parlato molto anche prima dell'inizio dell'edizione di quest'anno per via di alcune segnalazioni negative nei loro confronti. Segnalazioni secondo cui i due sarebbero in crisi già da tempo. O meglio, già da prima della partecipazione alla trasmissione.

Stando a questa segnalazione, insomma, Lucia e Rosario sembrano essere affiatati. I due, dunque, potrebbero aver deciso di uscire insieme dal programma (che è registrato, per ora sono andate in onda solo due puntate, ndr). La persona che li ha avvistati ha poi aggiunto: "Lui, tra l’altro, con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio…Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma”. Secondo altre indiscrezioni, pare che alla fine anche le altre coppie del reality usciranno insieme. Per esserne certi, però, bisognerà aspettare la fine della trasmissione.