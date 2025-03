I segreti per una pelle sempre giovane e sana

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Nel mondo della skincare la ricerca dell’equilibrio tra scienza e natura ha portato a una costante evoluzione dei trattamenti per la pelle. Ogni giorno nuove formule garantiscono risultati sorprendenti, ma la chiave di una pelle sana e luminosa resta un approccio consapevole e personalizzato. L’epidermide, come organo dinamico, risponde agli stimoli esterni e interni e necessita di cure specifiche in base al tipo di pelle, all’età e alle condizioni ambientali. L’idratazione è il cuore di ogni skincare routine.

Nei mesi invernali le texture più ricche aiutano a contrastare la disidratazione, mentre in estate le formule leggere in gel o a base acquosa garantiscono freschezza e leggerezza. A completare il rituale quotidiano ci sono i trattamenti mirati: sieri concentrati, maschere rigeneranti e oli nutrienti che rispondono alle esigenze specifiche di ogni pelle.

Un esempio di eccellenza nella skincare è Valmont, che da quarant’anni unisce innovazione scientifica e ingredienti naturali per offrire trattamenti d’alta gamma. Il marchio si distingue per l’uso di principi attivi biomimetici, che replicano i processi di rigenerazione cutanea. Tra gli ingredienti chiave vi sono il DNA e l’RNA idrolizzati, che stimolano la sintesi proteica, e l’iconica acqua del ghiacciaio Arolla, nota per le sue proprietà minerali e rivitalizzanti. Inoltre, la linea L’Elixir des Glaciers rappresenta il massimo livello di lusso e performance, unendo scienza e natura per offrire trattamenti anti-età esclusivi.

La Svizzera, terra di silenzi e meraviglie, è il perfetto laboratorio a cielo aperto. Le sue acque cristalline, i suoi ghiacciai immutabili e l’aria limpida che avvolge le vette sono l’essenza della purezza, la stessa che Valmont infonde nei suoi prodotti. Ricerca e natura non sono mai state così armoniosamente intrecciate. Oltre 100 trattamenti rivoluzionari hanno trasformato la bellezza in un’arte, portando oggi Valmont a conquistare una presenza internazionale in più di 50 paesi, con 1.800 boutique selezionate e 17 Maison Valmont in tutto il mondo.

I segreti della cosmetica cellulare si uniscono alla forza della natura per dare vita a risultati visibili e concreti. Valmont non è solo un trattamento: è una promessa di bellezza senza tempo.

La storia del brand affonda le radici nella clinica Valmont, istituita nel 1905 sulle rive del Lago di Ginevra, specializzata inizialmente in idroterapia e poi evolutasi in un centro d'avanguardia per la chirurgia estetica e la ricerca cosmetica. Da questa esperienza nasce la linea Valmont, che con ingredienti naturali e tecnologie brevettate, rende ogni prodotto un' eccellenza. Accanto alla skincare, il Gruppo ha sviluppato una collezione olfattiva con Storie Veneziane by Valmont, omaggio alla tradizione profumiera e artistica di Venezia. La Maison de Parfums, situata nel prestigioso Palazzo Bonvicini, è il centro creativo in cui nascono fragranze ispirate ai quartieri della Serenissima, caratterizzate da composizioni sofisticate e packaging in vetro di Murano. L’impegno verso l'arte si traduce nella Fondation Valmont che promuove esposizioni e collaborazioni con artisti internazionali, integrando l'estetica nel DNA dell'azienda. Le mostre organizzate a livello globale riflettono una visione in cui la bellezza non è solo un ideale estetico, ma un linguaggio universale.

Dietro al successo del Gruppo Valmont si cela un duo straordinario: i proprietari Sophie Vann Guillon e Didier Guillon. Da oltre vent’anni, questi due visionari non solo guidano l’azienda, ma la plasmano con la loro passione e creatività. Sophie, CEO di Valmont, è il cuore strategico del brand. Esperta di marketing e comunicazione, è la mente dietro lo sviluppo dei prodotti e l’immagine di Valmont nel mondo. Ogni formula, ogni packaging, ogni messaggio racconta il suo tocco raffinato e la sua instancabile ricerca della perfezione.

Didier, invece, è l’anima artistica. La sua visione si estende ben oltre il mondo della cosmetica: attraverso la Fondation Valmont, trasforma l’arte in un dialogo costante con la bellezza. Collaborando con artisti internazionali, porta avanti un concetto innovativo di estetica, dove ogni creazione diventa un’opera d’arte.

Insieme, Sophie e Didier non sono solo leader, ma veri e propri ambasciatori di un’idea di lusso che va oltre l’apparenza, coniugando scienza, emozione e creatività. Il loro obiettivo è spingere ogni giorno Valmont verso nuovi orizzonti di eccellenza.

"I trattamenti di bellezza backed by science sono di comprovata efficacia per una clientela esigente e sempre più numerosa e fedele" afferma Sophie Vann Guillon CEO di Valmont "negli anni abbiamo aggiunto Storie Veneziane: un'elegante collezione di Haute Parfumerie e la Fondation Valmont, la fondazione di arte contemporanea creata per preservare, proteggere e difendere l’arte e la bellezza. Da quarant’anni" continua Sophie Vann Guillon "questa è la magia del Gruppo Valmont. Da una clinica di cosmetica cellulare a un marchio di fama mondiale”.

La skincare professionale si è evoluta anche nel mondo delle spa e dei trattamenti estetici avanzati. Valmont ha stretto collaborazioni con prestigiose spa alberghiere e medi-spa, offrendo esperienze sensoriali uniche. Dai massaggi linfodrenanti alle tecniche di radiofrequenza e fotobiomodulazione, le opzioni per migliorare la pelle senza ricorrere a soluzioni invasive sono sempre più numerose. Le cabine estetiche di alta gamma offrono esperienze multisensoriali in cui il benessere della pelle si fonde con quello mentale, creando un momento di puro relax. L’attenzione alla sostenibilità è un altro aspetto cruciale nel settore della cosmetica. Valmont si impegna nella selezione di ingredienti di origine biologica, nella riduzione degli sprechi e nell’uso di packaging eco-friendly. Nel 2025 il marchio continua a spingersi oltre i confini della scienza cosmetica con una visione innovativa basata sulla rigenerazione cellulare. Per celebrare il suo 40° anniversario, Valmont lancia una nuova collezione rivoluzionaria: “Vitality”. Una linea innovativa che introduce un ingrediente esclusivo, sviluppato dopo anni di ricerca: il DNA Silanolo, una scoperta scientifica che stimola il rinnovamento cellulare e infonde nuova energia alla pelle.

“Per il nostro anniversario, ho voluto trasformare una delle nostre collezioni più iconiche in una versione moderna e universale. ‘Vitality’ è il risultato di 40 anni di innovazione scientifica e ricerca sulla rigenerazione cutanea. Il nostro obiettivo è offrire un trattamento che restituisca energia alla pelle, contrastando stress e segni di invecchiamento”, afferma Sophie Vann Guillon.

I principi attivi di questa linea sono stati formulati insieme nell’innovativo Vitality Cocktail e rappresentano l’avanguardia della skincare: DNA Silanolo – stimola il rinnovamento cellulare e rinforza la pelle; RNA Liposome – azione rigenerante e fortificante; Estratto di Nasturzio – potente antiossidante; Cellule Staminali di Mela Svizzera – stimolano il metabolismo cellulare; Estratto di Fucus – supporta la vitalità cutanea.

Il DNA Silanolo rappresenta l’ingrediente principe. I silanoli sono la forma biologicamente attiva del silicio, rendendo possibile l’assimilazione di questo minerale nei tessuti. Dopo aver attraversato la barriera cutanea grazie alle sue proprietà biodisponibili, il silicio contribuisce a diversi processi fisiologici, in particolare quelli che coinvolgono la struttura e la comunicazione cellulare. Il DNA Sinalolo di Valmont combina quindi il potere rigenerativo del DNA e la potenza ristrutturante del silanolo creando una nuova azione rivitalizzante per la pelle. I cinque prodotti della collezione Vitality – Vital B. Serum, Vital Contour Cream, Vital B. Fluid, Vital 24 Hour Light e Vital Regenara I Rich – sono studiati per restituire freschezza, tono ed elasticità alla pelle, riducendo i primi segni dell’invecchiamento con un effetto visibile e duraturo.

Prendendo ispirazione dall’assoluta freschezza dei ghiacciai alpini, Valmont propone anche il nuovo protocollo Vitality of the Glaciers: un efficace trattamento in tre fasi per donare al viso un vero “wow effect” e ritrovare vitalità, giovinezza e radiosità. Questo esclusivo protocollo è stato pensato anche per l’uomo con il trattamento Gentleman’s Awakening per una pelle maschile levigata e radiosa.

A 40 anni dalla nascita il Gruppo Valmont rappresenta una delle realtà più consolidate nel panorama della cosmetica di lusso. Fondato su principi di innovazione e rispetto per la natura, il marchio svizzero ha saputo imporsi nel mercato globale, grazie a una filosofia che privilegia l’eccellenza cosmetica unita ad un’esclusiva Art de Vivre.