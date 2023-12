Garibaldi e Beatrice? "Me la ingoio tutta": GF fuori controllo

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Si apre oggi “Capri Hollywood 2023” che sarà dedicata al leggendario attore Marcello Mastroianni che nel 2024 compirebbe 100 anni. All’artista amato ovunque nel mondo saranno dedicati diversi eventi: la proiezione speciale del film “Maccheroni” di Ettore Scola, la Mostra dell’artista (pittore e scultore) B. Zarro, la Mostra fotografica del mitico “Re dei paparazzi” Rino Barillari. L’evento organizzato dall’Istituto Capri nel Mondo è promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Il tutto sotto l’attenta direzione del grande Pascal Videdomini.

Tra gli “Special Screenings” in corsa per l’Oscar, figurano: in anteprima italiana “All of Us Strangers” di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell. “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton. Insieme a “Io Capitano" di Matteo Garrone; “Oppenheimer” di Christopher Nolan; “Barbie” di Greta Gerwig; “Maestro” di Bradley Cooper; “Rustin” di George C. Wolfe. E ancora “Napoleon” di Ridley Scott; “Anatomia di una caduta” di Justine Triet; “Spider-Man: Across The Spider- Verse” di Joaquim Dos Santos di Kemp Powers, Justin K. Thompson; “Miranda’s Victim” di Michelle Danner; “The Killer” di David Fincher, “Society Of The Snow” di Juan Antonio Bayona. E il documentario “American Simphony” di Matthew Heineman.

“Stanotte a Parigi” su Rai Uno, un successone molto “gender fluid”: i pipparoli in calore. Solo il nostro adorato Alberto Angela poteva ricordare la vera Regina di Francia: Lady Oscar e spacca il meme con Francesca Fagnani versus Lady Oscar. Angela che parla francese e poi un pezzone dei Cure come colonna sonora. E poi Mika. E il modo in cui Alberto pronuncia 'can can'? Ci vorrebbe un loop. A furor di popolo, una nuova icona gay.

Era ora: la famiglia reale britannica si è recata alla messa di Natale a Sandringham, in Scozia. E c’era Sarah Ferguson, duchessa di York: per la prima volta dopo trentadue anni, l'ex moglie del principe Andrea si è unita a re Carlo e Camilla, a William e Kate con i figli, ai duchi di Edimburgo e allo stesso ex marito, insieme alla figlia Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, nella passeggiata natalizia fino alla chiesa.

Marco Maddaloni con le sue rivelazioni sul burattinaio del Grande Fratello ha fatto scoppiare un putiferio. Lo sportivo ha rivelato a Beatrice Luzzi che il famoso giocatore che gestisce altri concorrenti sarebbe Giuseppe Garibaldi. La Luzzi è andata subito ad affrontare Giuseppe, che però non l’ha presa benissimo. Nella notte il calabrese ha dato i numeri prendendo a pugni un muro. Ma il vero burattinaio é Maddaloni, esperto di reality e voltafaccia (ora é pappa e ciccia con Rosy), che ha negato tutto. Chiedete a Luca Vetrone che é stato con lui all’ Isola dei Famosi…

Beatrice ha rivelato che la notte della vigilia Giuseppe si é fatto male a una mano: “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha fatto.”

Fiordaliso ha confermato: “Sì del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. Qui non ci sono dei burattinai e non sono d’accordo. Lui però si è spaccato la mano. Poi ovvio che é colpa di Giuseppe. Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?!”

Sempre Fiordaliso, dopo aver detto che non disdegnerebbe una storia con una donna, ora dice che le piacerebbe avere una relazione con un gay, ma non sessuale. Ma che vuol dire?

Il “famoso” Stefano Miele tampina Vittorio e Federico é geloso dopo che Letizia gli ha detto: “Te lo sta rubando.” Federico ricorda i baci subacquei a Vittorio.Poi lo stilista fa incavolare Rosy Chin, la cuoca della casa, perché cucina. E bene.

Bea che conferma che lei e Vittorio sono fratello e sorella, e che si tengono compagnia e che non lo vuole tutto per lui, anzi ringrazia Vittorio per farle da padre a volte e lui che dice che a volte lei gli fa da madre. Unica

La plurilaureata Anita piange: questo piagnisteo per la parola gigolò detta da Beatrice Luzzi a Garibaldi dopo aver detto a Beatrice che salta da un letto all’altro: la dissociazione mentale.

Beatrice sta iniziando a pensare che le reazioni sproporzionate del bidello nei suoi confronti siano solo strategia per avere clip, forse stiamo avendo la “svegliazione.” E il bidello Garibaldi in dialetto calabrese: “Se voglio vado, me la mangio tutta e la ingoio... É pazza, é fuori di testa, non sta bene.” Non ci sono parole: il cast piú ignorante e cattivo di tutte le edizioni. E alcuni stanno senza microfono e non sono riprese. Ma gli autori?

Chissá cosa avrá detto Belen Rodriguez del programma dell’ex marito Stafano De Martino e dei di lui monologhi che sembrano scritti da Giuseppe Garibaldi del GF? Sarebbe divertente saperlo. Per arrivare ai livelli di Massimo Ranieri e Renzo Arbore “a da passá a nuttata.” E pensare che De Martino ha detto di essersi ispirato a Dean Martin…

Le tre figlie di Morgan per la prima volta insieme alla festa di compleanno del papá in un locale dell’ Isola a Milano: Anna Lou, Lara e Maria Eco hanno applaudito Morgan che si é esibito in una jam session da urlo. Le ragazze adoranti, cinquanta invitati tra cui Alba Parietti con Cristiano De André e Arturo Artom che il 28 é sponsor della cena charity che si svolgerá a Courmayeur al Grand Hotel & Golf per lo IEO Monzino. Nel comitato proprio la Pariettona.

È il rapper e scrittore britannico Akala, ovvero Kingslee James Mclean Daley, il nuovo amore di Angelina Jolie? Mesi orsono erano in Giamaica, per il Calabash Literary Festival e nel 2021, erano andati insieme al concerto dell’artista Mustafa the Poet. Attendiamo sviluppi.

Festa di Natale per Chiara Francini: prima a casa sua con tutti gli amici più cari e poi con un Van tutti all’ Alibi a Roma con la serata dall’ insolito tema: “Festeggiami Viva”: ispiratevi ai divi del cinema, ma non a quelli vivi. Tutto un glitter, musica a palla e “sweet transvestite” come nel Rocky Horror Pitcure Show.

Natale Insieme: da 20 anni al servizio degli anziani soli nel giorno di Natale. Natale Insieme, è un'associazione nata nel 2003 con lo scopo di organizzare, ogni 25 dicembre, un pranzo di Natale per tutte quelle persone anziane, che sono sole e che non hanno nessuno che si occupi di loro.Lo spirito dell'iniziativa è quello di far trascorrere un Natale "in famiglia" a chi la famiglia non l'ha più, cercando di evitare che questa giornata, che dovrebbe essere di festa per tutti, debba per molti trasformarsi in una giornata di profonda solitudine e grande tristezza. Carlo Monti – Presidente dell’Associazione – è tra i primi mecenati, insieme all’On. Andrea Mascaretti a creare l’associazione, che oggi conta una ventina di volontari che attivamente si adoperano per la riuscita dell’iniziativa. Si inizia al rientro delle vacanze estive – ci racconta Monti – quando si riunisce il Comitato Direttivo e diamo il via alle attività di contatto con le Aziende che ci sostengono per la raccolta di generi alimentari, beni di conforto e piccoli oggetti che andranno a comporre le borse di “Natale Insieme” preparate dalle nostre volontarie durante il mese di dicembre. La pandemia aveva cambiato i nostri piani ma non la volontà di “esserci” e di far sentire la nostra vicinanza agli anziani soli. Per questo per 3 anni abbiamo trasformato il pranzo in una consegna di pacchi dono la mattina di Natale direttamente ad ogni singola casa.Un momento di incontro - non troppo ravvicinato, ma che ha portato quel sorriso e quel calore umano di cui troppo spesso gli anziani soli sentono la mancanza.

Quest’anno invece torneremo alle tradizioni, Fondazione Don Gnocchi ci ha ospitato nei locali del l’Istituto Palazzolo per organizzare nuovamente il Pranzo di Natale e con l’aiuto di TaxiService Milano ed Elite Taxi andremo a prendere a casa gli anziani non autonomi per ritrovarci tutti insieme.

Aiuteremo inoltre anche una trentina di famiglie con la consegna alloro domicilio di generi alimentari per coprire le festività.

Tutto questo, come dicevo, è possibile grazie all'intervento deiSoci Promotori, delle Fondazioni ed Associazioni dei volontari che collaborano con noi, delle aziende Partner che grazie alle loro donazioni ci aiutano e forniscono sussidi o beni per poter compiere questa attività solidale ed agli amici taxisti che ci aiutano nella consegna fisica dei pacchi in tutte le zone di Milano. Si ringrazia Carmen Giambelli, segretario generale dell’associazione Natale Insieme e Daniela Iavarone, presidente dell'Associazione Amici della Lirica

Un Natale diverso per dare ascolto a chi è rimasto solo, diventa un momento di riflessione e di condivisione di emozioni forti per tutti noi.

Grazie a chi anche quest’anno ha voluto aiutarci, tra i quali Fondazione Don Gnocchi, Amici Città di Como con Marina Fontana, Blue Energy Group, Rotary Milano Vittoria, Rotaract, Associazione Elite Taxi, Cofidis e C&M Print.