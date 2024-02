Elisabetta Gregoraci, tre compleanni e lingua lunga

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

La morte di Helmut Berger, ricordato anche da Carlo Verdone nel docufilm Roma Santa e Dannata di Roberto D’Agostino e Marco Giusti , é un giallo: la moglie separata ma non divorziata Francesca Guidato chiede da mesi chiarezza. Ieri ha postato: “Mesi di sotterfugi, angherie, misteri, propaganda e rinvii per la tua scomparsa, lo sai, son qui sulla sponda che aspetto. Tu continui a venirmi in sogno. Non mancare.”

Adan Banuelos, messicano-americano, non è un cowboy qualunque, ma un vero idolo del mondo dell'equitazione. Ora la top model Bella Hadid ha festeggiato San Valentino ufficializzando la relazione con lui.

Grande Fratello. Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti erano in giardino e qualcuno fuori dalla casa ha gridato: “State facendo l’edizione peggiore della storia di questo programma“. E Varrese:”Ok ma adesso perché date voce ad uno stupido.” Chissá che ridere quando scoprirá che sono milioni che la pensano cosí.

Grande Fratello, parla Alessandro Cisillin, ex marito di Beatrice Luzzi: "Il branco emargina, isola e abbatte i diversi.” E fa una citazione di Marcela Serano: “Il valore degli esseri umani sta nella loro capacità di separarsi dagli altri, di essere indipendenti, di appartenere a sé stessi. E non al branco.”

Voi sapete che Fiorella Mannoia ha preso tantissimi schiaffi da Alberto Sordi? Nel film Amore mio Aiutami era infatti la controfigura di Monica Vitti. Fiorello ha ricordato la carriera di stunt-woman e le cadute da cavallo della cantante.

Ormai lo sanno anche i sassi: Alessandro Borghi é Rocco Siffredi nella serie Supersex di Netflix e a Vanity Fair ha confessato che “quello” che si vedrá é tutto suo e non c’è di mezzo nessuna protesi. Pensa di fare bella figura, dice: anche con lui madre natura é stata generosa. E poi riguardo le sue dichiarazioni (“Forse mi piacciono pure i maschi. Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo”), dice: “Non mi sono mai innamorato di un uomo finora, ma provo un sentimento che é vicinissimo all’amore per molti uomini della mia vita.”

Kendall Jenner potrebbe essersi riavvicinata all’ex Devin Booker. In

tanti la davano nuovamente con Bad Bunny, con il quale la modella della famiglia Kardashian aveva trascorso il capodanno dopo un’improvvisa rottura avvenuta a dicembre 2023; oggi invece si mormora di una possibile réunion tra la ragazza e il giocatore di basket. La “culonica” Kim Kardashian invece fa coppia fissa con Odell Beckham Jr.

Dopo il successo del charity dinner Natalizio organizzato a favore della Fondazione Ieo-Monzino, Arturo Artom ha animato a Courmayeur il weekend del Carnevale Ambrosiano con un party mascherato: canti e danze con la musica del pianista Carlo Benvenuto e gran finale con 'My Way' intonato dall'imprenditore e dedicato alla moglie Alessandra. E aperitivo all'Hotel Royal con Gigi Buffon, Ilaria D'Amico e Michela Proietti, autrice de 'La Milanese’.

Niente polemiche oggi a Domenica In, ma solo intrattenimento per Mara Venier. La zia parte con i Ricchi e Poveri persino loro stupiti del rinnovato enorme successo. Poi Nek e Renga, Mr. Rain e Il Tre ,Gigliola Cinquetti . Sabrina Ferilli con Sergio Assisi per la serie tv Gloria che andrà in onda su Rai1 per tre puntate da lunedì. E ancora ( ma c’é un programma senza di loro?) i ragazzi del cast di Mare Fuori 4.

Elisabetta Gregoraci tra compleanni e polemiche: dopo aver festeggiato a Napoli e a Roma, é volata nel Principato di Monaco. E qui ad aspettarla c’era il suo ex marito Flavio Briatore: il pasto si è svolto al Cipriani, di proprietà dell'imprenditore piemontese.

Nonostante faccia una vita da “nababba”, la Gregoraci non rinuncia al lavoro: pensate che anni orsono per interpretare una sordomuta nel film Aspromonte di Mimmo Calipresti si trasferí per un mese in un paesino isolato con il figlio Natan Falco, ancora piccolo. Tutti apprezzarono che non parlasse.

Piersilvio Berlusconi ha detto settimane orsono: “Se il progetto decolla questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi. La vecchia conduttrice Elisabetta Gregoraci (che sta settimana non sta mai zitta) precisa: “Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro“. Si consolerá con Made in Italy, programma comico che ha sostituito Made in Sud e che é stato peró distrutto da Aldo Grasso.

Ma quanto amore. Racconta Rocio Muñoz Morales a Silvia Toffanin: "Raoul è l'uomo della mia vita. Sono dieci anni, ma sembra che l'abbia conosciuto un mese fa per quanto è forte il sentimento dentro di me.” E lui aveva detto: "L’amore per lei é la cosa più importante, é la cosa più bella e unica che abbiamo nella nostra vita.”

Dior l’ha rivoluta per le sue campagne pubblicitarie, come quella de La Vie est Belle che vede riunite le ambassador in un unico video: da Penélope Cruz a Zendaya passando per Julia Roberts. Ora, trasversale come pochi, é in tournée in Italia con Il sorriso di Darwin, un "one woman show" che parla di continuità tra animali ed esseri umani. Donna di una semplicitá irraggiungibile, mi ha persino chiesto, lei icona di stile, se andava bene come aveva “posizionato”la sciarpa al collo. Chapeau!

I CCCP rinascono dalle ceneri e celebrano la loro carriera a Berlino con Andrea Scanzi: “Li accompagnerò con un monologo nei tre eventi speciali dal vivo.”

Insomma…Alla festa per i 70 della Rai parteciperanno anche Simona Ventura, Alberto Angela, Francesca Fagnani, Bruno Vespa, Serena Rossi, Iva Zanicchi e Claudia Gerini. Confermate le partecipazioni di Pippo Baudo e Renzo Arbore.

A 'C'è posta per Te' la proposta di matrimonio ha commosso tutti. Dario ha chiesto alla sua Giorgia di sposarlo con dei testimoni speciali: la cantante Giorgia ed Emanuel Lo. Mezz’ora di commozione: un po’ troppo.

Nuovo progetto, questa volta editoriale per il Re degli orologi, il noto Ivan Szydlik che riesce a stupirci ancora una volta. Personaggio provocatorio e sopra le righe ma sembra ombra di dubbio, un imprenditore riuscito. A questo proposito, a breve il suo primo libro, un vero e proprio abbecedario sul come diventare un reseller di successo ed affermarsi nel mondo del lavoro ma non solo questo fa parlare di lui: paparazzi curiosi l’hanno fotografato con una fiamma che da indiscrezioni sembra chiamarsi Ana, mano nella mano, sorridenti e spensierati per le vie di Lugano, città in cui l’imprenditore vive da qualche tempo.

Noi della redazione abbiamo voluto saperne di più: lei, e’toscana ma ha origini dell’Est, ha 23 anni, e’ una studentessa e lavora come modella e vive in Svizzera. Bene informati aggiungono che, oltre al viso d’angelo, lei abbia un carattere molto forte. Nonostante la “grande” differenza di età che li separa ( ben 30 anni ), lei, appare molto innamorata, anche se a seguito della nostra specifica domanda in merito alla presunta relazione, lei dichiara che vuole vivere la sua storia con il “re degli orologi di lusso” all’ ombra dei riflettori. Abbiamo sentito anche lui, che oltre alla domanda inerente la sua presunta love story con la bella Ana, ha risposto con un semplice “no comment”.

A nostro avviso, sarà difficile che questa coppia riesca a stare lontana dai riflettori sempre accesi sull’imprenditore.