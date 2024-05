Francesca Fagnani, basta Belve: ora pensa alla "Mala"

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Francesca Fagnani ha accantonato per ora le sue "belve" per dedicarsi alla scrittura di un libro-inchiesta dal titolo "Mala. Roma criminale" (Sem). Al Salone del Libro ne ha parlato con il direttore de La Stampa. A Milano, alla libreria Feltrinelli ieri una folla da stadio per l’ ormai iconica giornalista Francesca Fagnani. Simpatica, gentilissima e profonda, ha conquistato tutti. Francesca Fagnani nasce a Roma il 25 novembre 1978. Si laurea all'Università di Roma “La Sapienza” in Lettere e consegue un dottorato in filologia dantesca. Nel frattempo, durante il periodo universitario, si trasferisce per un anno a New York e assiste praticamente in diretta all'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. In quel momento capisce di voler fare la giornalista. Ecco che quindi terminati gli studi riesce a ottenere uno stage nella sede Rai di New York.

Una volta rientrata in Italia, Francesca Fagnani esordisce come giornalista tv lavorando accanto a Giovanni Minoli e, nel 2006, a Michele Santoro in Annozero.

Nel 2018 conduce Il prezzo, inchiesta durante la quale intervista giovani che scontano una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Nello stesso anno è conduttrice e autrice di Belve, prima sul Nove e poi dal 2021 su Rai2.

Dal 2019 interviene spesso come opinionista a Quarta Repubblica e Non è l'Arena, soprattutto sul tema della malavita di Roma.

Il 30 novembre 2021 conduce una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Nel dicembre 2022 Amadeus annuncia la presenza di Francesca Fagnani come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2023. Ha ottenuto la consacrazione definitiva, ammesso ce ne fosse bisogno, non Belve: le sue interviste sono cult. E sono ormai entrate nella storia della televisione italiana.

Passiamo al suo libro, un successo annunciato. La pace è finita e ora le gang sono in guerra. Sotto il manto della grande bellezza, nel sottosuolo perso e dannato di Roma scorre un fiume di violenza. Sequestri, pestaggi, torture e omicidi si susseguono. Lo scontro infuria, invisibile agli occhi dei più. È così da quando, il 7 agosto 2019, Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, capo degli Irriducibili della Lazio e ai vertici della “batteria di Ponte Milvio”, viene freddato da un sicario che gli spara alla testa, mentre se ne sta seduto su una panchina al parco degli Acquedotti. Ma Diabolik è solo la punta dell’iceberg di quella rete di organizzazioni criminali che governano sul territorio: connection tentacolare che comprende il cartello di Michele ’o Pazzo, la malavita storica e quella emergente, e poi il sodalizio, spietato e potente, degli albanesi, che sono cresciuti all’ombra di Piscitelli e sono diventati i Signori del narcotraffico. Così, la vendetta è l’innesco di un conflitto senza quartiere per il controllo delle piazze di spaccio, dal litorale ostiense a Tor Bella Monaca: un business gigantesco in cui tonnellate di coca muovono milioni. In queste pagine, voci urlano prima di spegnersi nel buio, armi sparano in pieno giorno, la droga invade le strade, i soldi si prestano a strozzo e i debiti si saldano sempre: a qualunque costo e spesso nel peggiore dei modi. Con il rigore della cronista di razza, Francesca Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti, ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale. "Mala" è un’inchiesta documentata, implacabile e travolgente come una serie tv sui narcos sudamericani, che svela chi sono i nuovi padroni di Roma, la città che si diceva non volesse padroni.

Alessandra Celentano sul caso Mara Maionchi vs Tiziano Ferro dice la sua a Azzurra Della Penna sul settimanale Chi: “Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione. E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati”.

Allora é una storia vera: Chiara Frattesi e il centrocampista della Juventus Weston McKennie continuano a frequentarsi e la giovane influencer e modella, sorella di Davide Frattesi, è tornata all'Allianz Stadium di Torino in occasione della partita tra la Juventus e la Salernitana.

Massimiliano Allegri tié! “Non credo di aver provato mai più un amore così grande (con Francesco Renga) – ha confessato Ambra Angiolini– altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell’amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. Tutto qua”. Su Allegri manco una parola.

Chanel Totti ha festeggiato i diciassette anni il 13 maggio. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto un ristorante e ha radunato alcuni amici oltre al fratello Cristian con la sua Melissa Monti. Solo che mancava il fidanzato Cristian Babalus...

Il pilota britannico Lando Norris recentemente é stato paparazzato con la bombastica Margarida Corceiro, una modella portoghese: i due sembravano essere fidanzati. Norris ha però detto di non aver alcuna fidanzata, ma bensì di essere “pieno” di ragazze.

A Uomini e Donne, la dama Aurora ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi, vista raramente così adirata: “Non spingere perché io sono una persona che ha tanta pazienza". “Pure io Maria". “Non me sembra. Perché me la stai facendo perdere" . “Non mi interessa Maria". Maria conclude: “In fin dei conti ti dovrebbe interessare se io la perdo". Sono tremati pure i vetri dello studio.

In una diretta fiume, Francesco Benigno si scaglia di nuovo contro Vladimir Luxuria: “Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa”.

E poi rivela una scena che non sarebbe andata in onda: “Il signor Artur Slyusarenko, alias Dainese, un ucraino scappato dalla guerra e dai suoi doveri… il nostro litigio è stato causato da un atteggiamento gravemente provocatorio nei miei confronti. Non ve l’hanno fatto vedere, ma ero terrorizzato sul barchino , c’avevo Arturino che dietro all’orecchio mi diceva ‘l’ultima cosa che hai fatto nella vita è nominarmi, adesso vedrai che si cappotta la barca e tu anneghi’.

E finalmente si é scoperto il naufrago che ha rubato il cibo. “Ho coperto Artur beccandomi anche punizioni per cose che aveva fatto lui, mi hanno tolto il riso per questo e lui non si è mai proposto di darmi un po’ del suo riso“, ha detto Kadhy Gueye. “Nomino Artur perché è stato Lupin“, ha confermato la “maestrina” Greta Zuccarello.

Ne sentivamo la mancanza…Sono sbarcati sull’ Isola Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai. Il “coraggioso” Joe Bastianich si sente male e lascia la “nave” che affonda. Eliminata la bolognese Rossella. Al televoto Valentina Vezzali, Artur Dainese, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci e Samuel Peron.

Le battute: Sonia Bruganelli riguardo Artur Dainese a Dario Maltese: “Perché è più figo di te”. E lui: “È difficile esserlo”. Per tutti gli internauti ora é Sugar Daddy. Elenoire Casalegno sui nuovi naufraghi: “voglio rassicurarvi, ho delle belle notizie". Joe Bastianich: “voi siete arrivati e io me ne vado”. Karina, la nuova naufraga si presenta come fece Anita Olivieri al GF: "sono venuta per far vedere che non ho solo la bellezza ma anche il cervello"…e sappiamo tutti come è andata a finire. Bruganelli su Aras Şenol: “È troppo carino. Non possiamo farlo vincere adesso?”

Il “dolce” poeta Pietro Fanelli, ritiratosi dall’ Isola dei Famosi, ha mandato un audio al sito Dillinger per “smascherare” Tommaso Zorzi: “Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto (hot) me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita”.

Prosegue: “Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”. Se Zorzi non fosse famoso, il poeta lo avrebbe lasciato sicuramente stare.

L’ Isola dei Famosi é “sprofondata” nel ledere la dignità di una persona, ovvero Samuel Peron, al quale per il momento “drama” della puntata gli é stata ricordata la mamma da poco scomparsa. E poi il figlio piccolo. Il ballerino, già provato dalla mancanza di cibo, ha pianto come un vitello al macello prima di incontrare la compagna Tania nascosta dietro una tenda. Persino Vladimir Luxuria sembrava imbarazzata.

Un discorso decisamente troppo polemico quello di Jonathan Kashanian su Milly Carlucci che, salvo alcune eccezioni, non vuole a Ballando con le Stelle personaggi che hanno fatto dei reality la propria carriera: “Sentirmi escluso da un contesto da una conduttrice così navigata e, mi aspetterei, aperta di mente come Milly Carlucci mi dispiace. È un atteggiamento discriminatorio.

“Allora in tv meglio una persona raccomandata dal politico di turno? Meglio un’amante di qualcuno? Una persona che ha partecipato ad un reality 20 anni fa se ne dovrebbe vergognare? In Italia c’è voglia di mettere le etichette e non va avanti la meritocrazia, in America non è così: se uno ha fatto il reality ed è bravo, lavora. E chi se ne frega del resto”.

Fortunatamente a TvBlog dice anche: “Vorrei essere chiaro: Milly Carlucci ha tutto il diritto di scegliere i protagonisti dei suoi programmi; lei è bravissima, non le devo certamente insegnare io come si fa tv. Non discuto le sue scelte. Ma la sua frase mi offende, mi fa sentire discriminato“.

Amici: Alessandra Celentano stronca Carla Bruni la cui canzone Quelq’ un m’a Dit é stata cantata dalla finalista Sarah Toscano. La cosa ha indispettito Cristiano Malgioglio, grande amico dell’ ex prémière dame: “…voglio dire a Sarah che ha fatto un percorso straordinario. Questa è una canzone molto difficile, l’hai interpretata con tutto il cuore e Carla Bruni sarà molto contenta di questo. Io vorrei litigare adesso con la signora Celentano, ho tanta voglia. Questa è una canzone bellissima…”