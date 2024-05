Michelle Hunziker, la gaffe a Io canto

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Giulia Mazzoni é la pianista toscana che ha conquistato il mondo, scelta da Sony Music e prima donna a aprire il Maggio Musicale fiorentino. É stato ospite d’ onore del CenacoloArtom a casa di Maria Cristina Giacomelli. Arturo Artom é riuscito a fare questo colpaccio, unendo Mazzoni, che ha ereditato influenze dal grande Michael Nyman, anche suo maestro, al pianista jazz Daniel Ponticelli e ai nèttari di Paolo Baggini.

Una curiosità: Giulia Mazzoni è sposata con Federico D’ Annunzio, nipote del Vate e il matrimonio é stato celebrato naturalmente a Gardone Riviera. Presente Fiorenza Locatelli la Latta, nipote della mitica Wanda Osiris, e Massimo Boldi che come sempre ha divertito tutti. Ricordato anche il successo del libro The Italian Lady di Alessandra Repini Artom, scritto in inglese, presentato anche a Londra e a New York.

Ma che pilota! Tutti gli abitanti di via San Michele del Carso a Milano sono imbufaliti con Andrea Iannone. Il fidanzato di Elodie, malgrado più volte i vigili avrebbero cercato di rimuovere la sua jeep Mercedes grigia , si ostinerebbe a parcheggiare contromano sulle strisce pedonali , accanto allo scivolo degli handicappati di fianco alla fermata del tram .

La super gaffe di Michelle Hunziker a Io Canto: “Meglio dell’originale! La nostra coppia formata da Grace e Joanna, bravissima. Ma che canna ha la mamma? … Questo gioiellino di coppia è nella squadra di Anna Tatangelo e sono proprio nel range di Anna, sono nelle sue corde, hanno la Tatallaggine“. Le due hanno eseguito Click Boom di Rose Vilain che ringrazia la conduttrice.

“Ti lascio una trasmissione” dice Gerry Scotti a Michelle Hunziker. Una perculata a Antonella Clerici che presentava Ti lascio una Canzone?

Una partecipazione agli Internazionali di tennis, a Roma, che ha scatenato un gossip: Chiara Ferragni potrebbe avere un flirt con il tennista ventisettenne Alexander Zverev. La spara il sito Dillinger. Da verificare.

Isola dei Famosi: il triangolo no. Artur Dainese é molto attratto dalla nuova arrivata, la “top model” (?) Karina Sapsai. Sono stati mandati sulla montagna, ma nonostante avesse dieci chili sulle spalle, il modello ucraino adorante: “Sono felice, sì sono contento che mi hanno mandato qui con te. Mi fa tanto piacere a dire la verità”. E Kady Guedé rosica: a lei Artur piace davvero.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono genitori felici, solo che un hater li ha resi tristi, anzi incazzati. Ecco cos’ ha pubblicato: “Ma fatemi il piacere ridicoli. Lei quasi 60 anni ormai sull’orlo del tramonto non se filava più nessuno, lui gay represso, a Roma lo sanno pure i muri, giustamente disoccupato per guadagnare qualche spicciolo si sono inventati questa finta relazione hanno fatto pure un figlio così campano con le invitate alle trasmissioni televisive soprattutto quelle di Mediaset.

E ha proseguito: “L’anno prossimo li vedremo al Grande Fratello vip. Che tristezza mi fanno pena quelli che ci credono pure. La coppia più fake d’Italia. Stanno insieme solo per gossip. Su di lui poi lo sappiamo le voci che girano quindi no comment“. Müller ha contattato la redazione delle Iene per cercare l’ autore e si é lanciato in una filippica sula pericolosità dei social. La coppia di ballerini e i figli sono stati ospiti a Verissimo.

Alla domanda: “Questa è stata la prima stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, come mai non ha avuto un buon riscontro” L’ormai iconico Roberto Alessi ha detto: “Non sarebbe elegante rispondere. A Milano si dice ogni ‘Ogni ofelè fa el so mestè’, ovvero ogni pasticciere, ogni artigiano in senso lato faccia il suo mestiere. È un antico proverbio milanese che invita ognuno a desistere dall’impicciarsi in un lavoro che non sia in grado di fare o non gli competa“. Più chiaro di così…

C’ é del tenero tra Sarah Toscano, vincitrice di Amici e Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini? Nel suo nuovo EP Hodel ha scritto una dedica alla Toscano, dicendo che lei, George R.R. Martin e Christopher Nolan, gli sono stati di supporto e ispirazione per il disco. Lei si é commossa.

La vulnerabilità fisica e psicologica dei survivor di cancro, sorpassa di lungo le persone sane. Fedez non è l'eccezione. I pazienti neuroendocrini come lui rischiano molto sotto stress. Immaginatevi il peso di essere mediatico e controverso. Meglio farlo riposare.

Rai, di tutto, di più. Nella fiction Marconi, dedicata a Guglielmo Marconi, Stefano Accorsi sembra in modo inquietante a Silvio Berlusconi. Nel nuovo programma, Alessandro Cattelan mostra le sue scarpe Nike: un nuovo caso John Travolta? Dopo il programma di ieri, per lui Sanremo appare sempre più lontano. E che dire di Anna Falchi a I Fatti Vostri che tiene in mano un cartonato che ricorda inesorabilmente un fallo?

Ma stanno insieme oppure no? Un indizio: in una foto, Sinner ha in mano il cellulare, girato a favore di fotocamera. Ingrandendo lo scatto si vede come ci sia una chiamata in arrivo, di qualcuno registrato con il nome Anna. Si tratta davvero della Kalinskaya?

Scampoli di Grande Fratello. Siamo tutti disperati perché la plurilaureata Anita Olivieri sceglie la via del silenzio sui social rimanendo attiva solo per le questioni lavorative.

Speriamo che queste non comprendano il citare a sproposito Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi per le view e l’engagement…

Bravissima per carità, ha vinto Sanremo, si é piazzata bene all’ Eurofestival, il suo tour sarà europeo, ma l’ ultima canzone di Angelina Mango, Melodrama, ricorda troppo la sua “Che t’o dico a fa”. Basta sto pseudo reggaeton

Alba Parietti é stata la sua prima estimatrice in tempi non sospetti e ora Damiano “Maneskin” David viene incoronato l’ uomo più bello d’ Italia. Ma ne siamo proprio sicuri?