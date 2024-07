Temptation Island, Jenny si toglie... le labbra

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Heather Parisi diventerà nonna tra pochi mesi. Sua figlia Jacqueline, nata nel 2000 dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, aspetta un figlio da Ultimo. Secondo alcune indiscrezioni riportate sui social dall'esperto di gossip Alessandro Rosica,il primo a diffondere la notizia della gravidanza di Jacqueline, l'ex ballerina non avrebbe ancora mai telefonato alla figlia per congratularsi. Ha peró vicino la mamma di Ultimo, Anna Severino, che ha uno splendido rapporto con la nuora.

Di scappatelle, vere o presunte, del Principe Filippo, il novantanovenne marito scomparso della Regina Elisabetta si è sempre parlato, ma ora c'è una nota dell'Fbi e pare sia esistito un legame anche con la modella al centro dello scandalo sessuale che portò alle dimissioni il segretario di stato John Profumo.

Dopo aver duettato a Courmayeur con Andrea Griminelli, il flautista italiano che ha fatto la storia da Pavarotti a Bocelli passando per il suo testimone di nozze Sting, la voce di Massimiliano Finazzer Flory se ne va in Sardegna.

Il regista e attore milanese ha dato vita a Porto Rotondo, per i 60 anni della sua fondazione.

Un omaggio al suo fondatore Luigino Dona' dalle Rose con il “Museo a cielo Aperto” ovvero a un’istallazione che racconta e rappresenta la guida alle opere d’arte di Porto Rotondo. Opere di Mario Ceroli, Andrea Cascella e Emmanuel Chapalain e tra queste la spettacolare e suggestiva chiesa di San Lorenzo. Una guida d’eccezione che con lettura teatrale sulla piattaforma Hearonymus conduce i turisti a scoprire che la Sardegna non è solo tuffi e glutei ma anche bellezza altra. Una sfida non facile che ha ora una provocazione grazie alla Fondazione Porto Rotondo attraverso 19 stories per sorprendere chi cammina e chi vuole ascoltare, e a proposito, il 19 agosto Finazzer Flory prosegue a Puntaldia con un concerto di poesie accompagnate dal tango di Astor Piazzolla al Due Lune resort per celebrare Jorge Luis Borges. Alla conclusione festa e fregola per tutti... attesi Matteo Lunelli, la top model Ludmilla Voronkina, Diamante Marzotto, Aldo Coppola e Angela e Rosita Missoni; e i patroni di casa Beppe e Carolina Fumagalli.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi pronti per una nuova versione di Casa Vianelllo. Il loro video riguardante l’ aria condizionata è diventato virale. Lui: “Dobbiamo trovare una soluzione: io non posso dormire a 112 gradi. Uno ha l’aria condizionata e non la usa, è possibile?”. La conduttrice però è di opinione contraria e ha replicato stizzita: “La usi prima. Poi quando vai a dormire, la spegni”.

Wanda Nara (ancora) vs. Mauro Icardi: “Mai più nella mia fottuta vita permetterò che mi facciano sentire che un giorno sono tutto e quello dopo sono niente”.

Temptation Island ha chiuso i battenti, ma le vicende dei protagonisti continuano sui social. Lino Giuliano, ex partecipante del reality, è stato visto in compagnia della tentatrice Maika Randazzo, durante una serata romana con alcuni colleghi del programma. La di lui fidanzata Alessia ha commentato: “A me fin quando fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… perché la sottoscritta sa quello che ha letto nelle chat… Solo con la tentatrice può stare, sono come il cartone del latte hanno la scadenza”.

Alessia Pascarella aveva detto: “Non è vero non ce l’ha la moto”. Lino pubblica la foto di una mito giocattolo e scrive: “Per tutti quelli che dicevano che non tenevo la motocicletta.. Maika, ti sto venendo a prendere!” E poi, con un coraggio da leoni: “Fatti due conti e datti una risposta. Vedi quanta diffamazione c’è stata nei miei confronti da parte di una persona che mi è stata vicino per quattro lunghi anni”.

La Malgy sarà sul set a ottobre e sarà cattivo più dell’ iconica Sally Spectra, e come lei dovrebbe essere la direttrice di una casa di moda. Ashley Jones e Katherine Kelly Lang, rispettivamente Bridget e Brooke, nella soap Beautiful Katherine Kelly Lang sono insieme a Cristiano Malgioglio nel corridoio di un albergo e la caption della foto postata dice: "Capita che all'improvviso il produttore di Beautiful, Casey Kasprzyk mi offre una parte nella soap più amata al mondo, in compagnia delle bellissime Katherine Kelly Lang e Ashley Jones".

I francesi non l’ hanno perdonata. Esistono icone che non si possono toccare come Zizi Jeanmaire, cantante, ballerina, attrice e moglie di Roland Petit che é stato uno dei più grandi coreografi al mondo. Lady Gaga ha osato profanare Mon Truc en Plûme, la canzone iconica di Zizi, con una coreografia e dei passi di danza imbarazzanti all’ apertura dei Giochi Olimpici. Gli internauti hanno detestato così come tanti artisti, vedi Sylvie Vartan.

Il famigerato "testicolo in mondovisione", all’ apertura dei Giochi Olimpici, si è rivelato un semplice strappo sulla calza del ballerino. Non so come voi abbiate i testicoli, ma se sono piatti ed estendibili avete un problema. Niente palle quindi, solo quelle che inventate. Lo conferma Il Grande Flagello.

L’ex gieffino Edoardo Donnamaria ha lasciato (per ora) il programma Forum e il mondo della musica (musica così per dire) per dedicarsi a TikTok. In pochi ne sentiranno la mancanza…

Jenny Guadagno di Temptation Island è una bella ragazza (e se lo dice da sola come durante il falò di confronto col fidanzato Tony Rende) e ora ha deciso di togliersi il filler alle labbra. “Ho tolto le labbra! Questa è la situazione, ci sono un po’ di lividi, sono gonfie, ma eccoci qua!“. Risultato? Lividi a più non posso, ma migliorerà?

La musica è finita: Raul e Martina di Temptation Island, chiusi i battenti del programma, hanno deciso di cancellare tutti i ricordi da Instagram. Tutte le foto sparite.

Chiara Frattesi, finita la storia con lo juventino McKennie, sarebbe innamorata pazza di Geolier, da poco tornato single. Solo che la ragazza sarebbe stata vista con Mario Lorenzo Francese del duo Santi Francesi.

Il nuovo fidanzato di Francesca Chillemi, come si sa è Eugenio Grimaldi, erede della dinastia di navigazione. Pochi sanno che é stato sposato con Valentina Resca e possiede una fantastica villa a Capri. Pochi giorni la di lui zia Amelia Grimaldi si è aggiudicata all’asta la splendida Villa Castiglione.

“N’ ascella si (col pelo), n’ascella no”, diceva Manuela Arcuri in una scena cult di Viaggi di Nozze di Carlo Verdone. Gianmarco Tamberi l’ ha seguita: durante le gare, per scaramanzia, si rade solo un lato del viso. A Tamberi ai Giochi Olimpici a Parigi peró non ha portato molta fortuna: come sapete, ha perso la fede nuziale nella Senna.