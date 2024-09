Grande Fratello, Jessica Morlacchi tira fuori il fazzoletto dal reggiseno: incidente hot

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Il CenacoloArtom ha dato il via alla Fashion Week milanese. Arturo Artom ha invitato Alessia Cappello, Assessore per la moda e Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, per una splendida serata chez Maria Cristina Giacomelli. Numerosi ospiti illustri tra cui Warly Tomei e Umberta Gnutti Beretta, co-founders e co-chairs del Camera Moda Fashion Trust Advisory Committed, Paola Manfrin, Melania Rizzoli, Diana Palomba, Alessandra Repini Artom, Daniela Iavarone, presidente di AMAL e al piano il virtuoso Daniel Ponticelli. Cena light con i vini millesimati di Paolo Baggini.

Francesca De André: “Buongiorno! Mi trovo in Tribunale a Roma in attesa dell’udienza, sono in ritardo come al solito. Però siccome la questione la trasciniamo dal Grande Fratello, sono curiosa di vedere se qualcuno di voi azzecca la persona, fra tutte quelle con la quale ho litigato al Grande Fratello, che mi ha fatto questa denuncia per la quale sono qua. Abbiamo fatto più di un’udienza, ma questa dovrebbe essere quella definitiva”.

Da quando è “sbarcata” a Pomeriggio Cinque dopo aver lasciato La Vita in Diretta, Stefania Orlando non ne azzecca una: durante lo scorso Grande Fratello acclamava e lodava Beatrice Luzzi, ma ora che hanno preso lei come opinionista caso strano la critica…. Avresti voluto essere al suo posto eh?) E dice pure che la Luzzi faceva la vittima è per questo ora non le piace. Invidia brutta bestia.

Al Grande Fratello “one woman show” per la dirompente Jessica Morlacchi: con nonchalance tira fuori il fazzoletto dal reggiseno per soffiarsi il naso e poi si accorge che le era rimasta di fuori la tetta. Inoltre l’ex componente dei Gazosa apprezza l’ entrata di Luca Calvani, ma poi sembra attratta dal giovane parrucchiere/biker Luca Giglioli, detto Giglio, che dice di amare massaggiare i capelli alle clienti e lei: “Ho ii capelli sporchi!”

Luca Calvani in modalità Massimiliano Varrese? La somiglianza é inquietante, ma l’ attore pare tutta’altro: ha parlato del suo amore per il compagno Alessandro Franchini, imprenditore e suo socio in affari, e della figlia Bianca, figlia nata dalla passata relazione con Francesca Arena. Ha inoltre detto che per lui il coming out non esiste.

Alfonso Signorini reclamizza una dieta che fa miracoli. Solo che ieri sera nella prima puntata del Grande Fratello ha detto di essere ingrassato quattro chili durante l’ estate. La dieta ha fatto bene…

Lorenzo Spolverato e Jessica Notaro, ovvero due sconnessi, uno in modalità “infanzia difficile”, lei quasi parodia di Sabrina Ferilli: “me le lavo le mani”, “sei sicura?”,

“sisi”, “sei pulita tu? ti piace l’igiene?”, “sisi, a te piace?”,

“si molto” . E poi Beatrice Luzzi: “Beh Jessica strepitosa, sa dove è”. Jessica con il labiale: “Sono qua”: questa interazione surreale ha steso il pubblico.

Meraviglioso Alfonso Signorini: prima ha mandato Beatrice Luzzi a fare una figura di merda da Sivia Toffanin a Verissimo dove ha quasi difeso Lino Giuliano dalle accuse di omofobia, poi lo ha squalificato. E poi sempre Signorini a Luzzi: “Lo vuoi salutare Giuseppe Garibaldi ”? “Ciaooo”(le brilla il sorriso)” e poi confessa:”I veri baci con Giuseppe saranno stati due”. Ma davvero?

E due anche gli studi. Beatrice Luzzi: “È lo studio televisivo più bello che abbia mai visto”.

Alfonso Signorini: “Anche perché ne hai visti due”.

“Alla fine Alfonso Signorini ce l’ha fatta ad avere una Lecciso concorrente del GF, ma niente Loredana. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che a varcare la nuova porta rossa di Grande Fratello 2024/2025 ci sarà Amanda Lecciso. E chi è? Ça va sans dire, la terza e finora più defilata sorella Lecciso”, rivela il sito.

E Alessia Pascarella difende il suo ex Lino Giuliano: “Lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro. La parola detta (ricchione) non è giustificabile, per carità. Ma si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Anche se il commento è stato fatto ‘ironicamente’, le persone non lo sanno e non è bello far circolare voci per nulla”. Si riferisce al commento “ironico” del conduttore Enzo Bambolina che aveva detto di essere stato a letto con Lino.

Marta Donà ai Billboard Women in Music: “Ringrazio Marco Mengoni che 12 anni fa in piazza Mazzini a Roma mi ha chiesto una sera: "vuoi farmi da manager? Lui ha visto evidentemente qualcosa in me che io proprio non ho visto.”

Yulia Bruschi, gieffina toscana di origini cubane ha già partecipato a Temptation Island come tentatrice e poi anche a Love Island, dove ha trovato l’amore in Manuel Pirelli. Solo che é durata poco: lui ha anche fatto coming out e ora è fidanzato con l’ex tronista Alex Migliorini che sposerò presto.

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi decidono di regalare la loro immunità ad Enzo Paolo Turchi (fate tornare la di lui moglie Carmen Russo con i balletti trash !) Non è stato eliminato nessuno concorrente, anche se Alfonso Signorini ha fatto credere a Javier Martinez (ex Temptation Island)il più nominato dalla donne, che fosse lui il concorrente chiamato a lasciare la casa.

Una battuta neanche da concorrente del Grande Fratello quella di Ilaria Salis: “Il carcere è razzista perché, a San Vittore, il 75% dei detenuti è straniero”.