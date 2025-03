Serena Garitta, ex vincitrice del Gf: "I 220mila euro? Buttati tutti"

"Se ho vissuto quello che ho vissuto è solo grazie al Grande Fratello, per questo ora mi sento in colpa se lo seguo meno": Serena Garitta, che ha partecipato e vinto l'edizione del 2004, portando a casa un premio da 220mila euro, lo ha detto in un'intervista a Leggo. Quando le è stato chiesto che consigli darebbe al vincitore di quest'anno, lei onestamente ha risposto: "Sicuramente non potrei dare consigli su come gestire il premio. Io ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti. Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l'ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così dal cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l'ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte. I parenti dicono 'metti da parte, che non lo sai cosa può succedere'. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di fare bene così".

Parlando del successo arrivato dopo il reality di Canale 5, invece, ha detto: "C'erano le discoteche che chiamavano per fare le serate, anche se per quello piacevano di più gli uomini. Io ho fatto tante feste di piazza, tante sagre molto divertenti. Il successo è durato diversi anni. Per molti anni mi hanno riconosciuta come Serena del Grande Fratello". Mentre su un suo eventuale ritorno nella casa di Cinecittà ha confessato: "A me non mi ca**no proprio. Però non so se ci tornerei, perché l'ho già vinto. Magari potrei incontrare vecchi coinquilini, ma comunque con qualcuno mi ci sento ancora. Patrick lo sento spesso, anche se non riusciamo mai a incontrarci. Entrambi abbiamo un figlio maschio. Parliamo delle nostre travagliate vite sentimentali. Sento spesso anche Katia, facciamo un po' di pettegolezzi come i vecchi compagni di scuola. Comunque non so se vorrei tornare in quella dinamica".